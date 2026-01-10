Nina Morić: 'Ubila sam dvoje djece. Bivši me to tražio, a on im je već bio dao imena'

Na Netflix je stigla dugo iščekivana dokumentarna serija u pet nastavaka, "Fabrizio Corona: Ja sam vijest", a s njom i priča koja nadilazi kroniku života kontroverznog talijanskog "kralja paparazza", Fabrizia Corone. Iako serija prati njegov uspon, padove i brojne pravne probleme, postoji trenutak koji ledi krv u žilama. On pripada Nini Morić, hrvatskoj manekenki s talijanskom adresom i bivšoj Coroninoj supruzi, koja je pred kamerama izgovorila rečenicu: - Ubila sam dvoje djece - prenosi talijanski Leggo. Nije riječ o provokaciji ni senzacionalizmu, već o načinu na koji je bivša manekenka odlučila prvi put javno progovoriti o prekidu blizanačke trudnoće, traumi koju je godinama nosila u tišini, a koja se dogodila tijekom njezine veze s Fabrizijom Coronom.

U suzama je ispričala kako je ta odluka za nju postala trajni osjećaj krivnje. Iako je odluka bila zajednička, teret nikada nije bio ravnomjerno raspoređen. - On je to htio, ali ja sam ga poslušala. Dakle, i ja sam to htjela - rekla je Morić, ne tražeći opravdanje za sebe. Međutim, jedan dio njezine ispovijesti otkriva dinamiku njihova odnosa: - Htjela sam da me zaustavi - čime je sažet toksičan odnos bivši supružnika. Teret odluke je, kako kaže, ostao samo na njezinim leđima. - Nakon toga više nikada nismo razgovarali o tome - dodala je.

Priča postaje još teža kada Nina Morić otkriva detalj koji nikada prije nije podijelila s javnošću. Naime, ispričala je kako je Corona već bio dao imena djeci, iako je znao da će trudnoća biti prekinuta. Taj čin, u njezinoj priči, bol je učinio gotovo nepodnošljivom i ostavio trajne posljedice na njezino psihičko stanje.

Dokumentarac daje prostor i Coroninoj perspektivi, no upravo tu na površinu izlazi osjetna razlika u načinu na koji su doživjeli i obradili traumu. - To je rana koju ona jako nosi sa sobom. Ja ne - hladno je izjavio Corona. Pojasnio je kako je uvjerio Ninu na prekid trudnoće jer se u to vrijeme nije osjećao spremnim, prvenstveno s financijske strane. Taj je događaj, kako kaže, postao okidač njegove opsesije novcem i uspjehom. - Od toga dana počeo sam zarađivati goleme iznose kako se više nikada ne bih našao u takvoj situaciji - rekao je novinar, čime je stvorio mit o osobnom preporodu, dijametralno suprotno od tihe patnje bivše supruge.

Inače, serija se osvrće i na početak njihove veze, opisujući je kao strastvenu ljubav okrunjenu brakom i stalnom medijskom pažnjom. Ipak, iza romantične fasade nazire se hladnija strana. Morić je ispričala kako ju je Corona vidio prvenstveno kao "proizvod, stroj za novac" te da je na njegov nagovor potpisala ugovor kojim je njemu prepustila potpunu kontrolu nad svojom karijerom. Ni sam Corona to ne opovrgava, već potvrđuje da su "Corona i Morić zajedno bili veliki projekt osobnog brendiranja". Godinu i pol nakon prekida blizanačke trudnoće, Nina je ponovno ostala trudna i rodila sina Carlosa Mariju, koji je danas njezina najveća potpora. No, veza s Coronom bila je predodređena za propast, ostavljajući iza sebe ne samo razvod, već i dubok trag prešućenih trauma.