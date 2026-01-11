'U Beogradu nikad nismo osvojili medalju, imamo kvalitetu za to, a napravili smo pothvat koji se neće ponoviti

Ove nedjelje, u 18 sati, pred hrvatskom vaterpolskom reprezentacijom prva je utakmica na Prvenstvu Europe što se igra u beogradskoj Areni. Za prvog suparnika ždrijeb je barakudama namijenio najslabijeg suparnika u skupini, reprezentaciju Slovenije. A uz sve uvažavanje truda i znanja njihova izbornika Mirka Vičevića, ta bi utakmica trebala biti dobro zagrijavanje za velika beogradska nadanja naših vaterpolista, o čemu smo porazgovarali sa standardnim reprezentativcem Antom Vukičevićem, inače kapetanom kluba (Mladost) koji je dao najviše reprezentativaca (čak devet).

Preskače se četvrtfinale

A on se ovako referirao na činjenicu da Hrvatska u Beogradu nikad nije osvojila medalju, a bile su dvije europske prigode (2006. i 2016.).

– Vjerujem da imamo kvalitetu za takvo što. Imali smo kvalitetu za medalju i na posljednjem SP-u u Singapuru, no nakon nekoliko dobrih nastupa dogodila se utakmica četvrtfinala s Mađarskom. Bio je to naš nešto slabiji dan nakon kojeg smo opet igrali odličan vaterpolo i osvojili peto mjesto.

Na ovom Prvenstvu četvrtfinalnih utakmica neće biti jer je promijenjen sustav natjecanja.

– Recimo da je to sada malo poštenije, no mi smo na Olimpijskim igrama, nakon dva poraza u skupini, u četvrtfinalu išli na Španjolce koji su imali pet pobjeda, ali i jedan lošiji dan, i tada je to prema njima bilo nepoštenije. Sada ćemo imati dvije prilike da prođemo u polufinale, što znači da moramo biti usredotočeni maksimalno u svih šest utakmica u skupinama prvog i drugog kruga. U toj drugoj skupini, u kojoj bi se mi i Grci namjerili na Talijane, nama bi četvrta najjača momčad trebala biti Gruzija dok su s druge strane Mađarska, Španjolska, Srbija i Crna Gora.

Je li se Hrvatska prilagodila bržem vaterpolu koji diktiraju nova pravila?

– Rekao bih da jesmo. Dojam je da sada ima više kontakta, a malo se izbacio onaj dio igre između obrane i napada, tih pet metara plivanja. Sada brže dolazite u situacije napada, ali se i brže morate braniti. Kraće su pauze, moraš biti fokusiran. Prije kada si se prebacivao u napad ili obranu, imao si više vremena za mini odmor, a sada je stalno neka akcija. Svi odmah napadaju.

Za razliku od Italije koja je došla bez petorice standardnih reprezentativaca, Hrvatska će u Beogradu nastupati s, uz neke manje promjene, istim kadrom koji je u 2024. igrao tri finala najvećih svjetskih natjecanja i osvojio svjetsko zlato, odnosno olimpijsko i europsko srebro.

– S vremenskim odmakom to će nam izgledati još nevjerojatnije. No, dok igramo, obveza je da gledamo prema naprijed i da je svaka sljedeća utakmica najbitnija pa tako i ova prva sa Slovenijom. Kada završimo karijere, više ćemo uživati u tome jer to je pothvat koji se neće ponoviti jer nikad se neće namjestiti da u jednoj godini budu sva tri velika natjecanja.

Barakude su u Beograd stigle s pobjedama u prijateljskim utakmicama nad Mađarskom (dvaput) i Crnom Gorom? Koliko iskusan igrač poput Vukičevića drži do ishoda prijateljskih utakmica?

– Uvijek je lijepo pobijediti jer se tako stvara pobjednička kultura, naročito ako si u datoj utakmici gubio pa preokrenuo situaciju. Dakako, uvijek treba gledati u kojem dijelu priprema je došla takva utakmica, jesmo li tih dana i fizički opterećeni, je li fokus samo na presingu ili možda na M zoni, vježba li se nešto, je li izborniku bitan rezultat i slično...

Na turniru u Rotterdamu bilo je iznenađujućih rezultata. Najprije neočekivani poraz od Nizozemaca, a onda neočekivano visoka pobjeda (13:7) nad svjetskim doprvacima Mađarima.

– Na dan utakmice s Nizozemcima smo trenirali pa se griješilo u dodavanjima i realizaciji. Naš drugi suparnik na Prvenstvu je Gruzija od koje jesmo kvalitetnija momčad, no tog suparnika nikako ne smijemo olako shvatiti, da nam se ne dogodi Nizozemska. Sveukupno, taj turnir u Rotterdamu pokazao nam je da se možemo osloniti na našu obranu, a najviše smo trebali korigirati u napadu, u pozicijskom ili pak napadu s igračem više. A napad obično dođe kada se glave osvježe od teških priprema.

A njih je izbornik Tucak prekidao blagdanskim pauzama.

– Ovo je razdoblje specifično, a izbornik je tu prilično korektan. Iz teških priprema odeš kući pa si tri dana u blagdanskom, božićnom raspoloženju, a onda smo imali i dva dana za Novu godinu. Te promjene su nagle, iz puno treninga uđete u mir pa opet izlazite iz toga pa je to za glavu malo teže.

Na okupu smo još iz Tokija

Dobra je stvar što je ova momčad već nekoliko godina na okupu pa postoje i neki automatizmi koje je trebalo obnoviti.

– Mi smo momčad koja je skupa još od Olimpijskih igara u Tokiju, a ima nas i nekoliko otprije. Lončar i Bijač su pak tu već četvrti ciklus. Imamo dva odlična centra, odlične vratare, dobre bekove, brze igrače u vanjskoj liniji.

Zanimljivo je da je Vukičeviću prvo veliko natjecanje bilo Prvenstvo Europe u Beogradu 2016. godine.

– Te godine sam ispao iz momčadi za Rio, no s reprezentacijom imam svjetsko zlato iz 2017., europsku broncu iz 2018., svjetsku broncu iz 2019. te sve tri medalje iz neponovljive 2024. godine. Nije me bilo jedino na Prvenstvu Europe u Splitu 2022. zbog problema s tlakom nakon čega sam tri godine bio na medikamentoznoj terapiji, a sada tablete više ne pijem – ispričao nam je Vukičević.