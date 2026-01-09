Naši Portali
20 IMENA

Hrvatski izbornik objavio konačni popis za EP, otpala su dva igrača

Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Hina
09.01.2026.
u 21:22

S popisa od 22 igrača koji su posljednjih devet dana trenirali u Prelogu i Zagrebu i odigrali prvi prijateljski susret protiv Njemačke, na listu pričuva preselili su se Ante Ivanković i Patrik Martinović. Oni će nastaviti s treninzima u svojim klubovima, a u slučaju potrebe mogu naknadno biti pozvani.

Uoči subotnjeg puta u Hannover na novu provjeru uoči Europskog prvenstva Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, objavio je konačni popis igrača koje vodi na prvenstvo kojem su od 15. siječnja domaćini Danska, Norveška i Švedska.

S popisa od 22 igrača koji su posljednjih devet dana trenirali u Prelogu i Zagrebu i odigrali prvi prijateljski susret protiv Njemačke, na listu pričuva preselili su se Ante Ivanković Patrik Martinović. Oni će nastaviti s treninzima u svojim klubovima, a u slučaju potrebe mogu naknadno biti pozvani.

Izbornik Sigurdsson tako na EP vodi tri vratara, četiri krila, četiri kružna napadača i devet vanjskih igrača. Reprezentacija u subotu putuje u Hannover gdje je čeka drugi test protiv Njemačke. U prvom su u Zagrebu slavili Nijemci s 32-29.

Hrvatska se neće vraćati iz Njemačke već će tri dana trenirati u tom gradu, a potom 15. siječnja otputovati u Malmo koji je grad domaćin skupine na europskoj smotri. Hrvatska prvi susret igra 17. siječnja u 18 sati protiv Gruzije. Dva dana poslije u istom terminu čeka ih Nizozemska, a zadnji susret prvog kruga protiv jednog od tri domaćina Švedske na rasporedu je 21. siječnja u 20.30 sati.

Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje. U drugom krugu tako se spajaju skupine A, B i C, odnosno D, E i F.

Hrvatsku reprezentaciju na Europskom prvenstvu čine: Dominik Kuzmanović, Matej Mandić, Dino Slavić, David Mandić, Marin Jelinić, Zvonimir Srna, Tin Lučin, Marko Mamić, Luka Cindrić, Ivano Pavlović, Diano Neris Češko, Ivan Martinović, Mateo Maraš, Luka Lovre Klarica, Mario Šoštarić, Filip Glavaš, Leon Šušnja, Veron Načinović, Zlatko Raužan i Josip Šimić.
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija Dagur Sigurdsson

