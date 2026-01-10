Naši Portali
MAKEDONSKI DVOJAC

Suci koji su zbog skandala potjerani s Eura, Hrvatskoj su ukrali zlato i drastično je oštetili

Stockholm: Tuga rukometaša Hrvatske nakon izgubljene utakmice u finalu rukometnog EP
Autor
Stjepan Meleš
10.01.2026.
u 16:30

Ovo bi moglo značiti i kraj kerijere slavnog sudačkog para koji je sudio i finala svjetskih i europskih prvenstava te Olimpijskih igara u Tokiju. Između ostalih, sudili su i finale Europskog prvenstva 2020. u kojem je Hrvatska poražena od Španjolska s 22:20. To je ujedno i posljednje europsko finale za našu reprezentaciju

Jedan od najpoznatijih rukometnih sudačkih parova, Makedonci Slave Nikolov i Gjorgji Načevski izbačeni su s popisa sudaca za Europsko prvenstvo koje će za pet dana održati u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj obznanio je EHF. Razlog je varanje na testovima fizičke pripremljenosti piše insjader Rasmus Boysen.

- Europska rukometna federacija (EHF) povukla je nominaciju dvojice sudaca iz Sjeverne Makedonije, Slave Nikolova i Gjorgija Načevskog, za muško EHF EURO 2026. Ovaj par sudaca tako neće putovati na prvenstvo koje će se održati u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj od 15. siječnja do 1. veljače - napisali su iz EHF-a.

Ovo bi moglo značiti i kraj kerijere slavnog sudačkog para koji je sudio i finala svjetskih i europskih prvenstava te Olimpijskih igara u Tokiju. Između ostalih, sudili su i finale Europskog prvenstva 2020. u kojem je Hrvatska poražena od Španjolska s 22:20. To je ujedno i posljednje europsko finale za našu reprezentaciju.

Tada je više od deset tisuća hrvatskih navijača stvorilo praktički domaću atmosferu u Tele2 Arena u Stockholmu. Bila je to dramatična utakmica, a u napetoj završnici Hrvatska je imala priliku za izjednačenje minutu prije kraja pri rezultatu 21-20 za Španjolsku. Karačić krenuo je u napad, a onda i u prodor kako bi našao put prema golu. U tom trenutku oglasili su se Nikolov i Načevski koji su dosudili - korake. Da cijela situacija bude još nevjerojatnija, jedan od sudaca nije bio ni siguran što se sudilo?!

- Što si sudio? - pitao je Načevski kolegu Nikolova, a on mu je odgovorio na terenu:

- Ne brini, siguran sam bio da su koraci.

Gjorgji Načevski kasnije je izjavio kako je bio sto posto siguran da je Karačić napravio najmanje šest koraka i da je odluku donio u djeliću sekunde.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi
Europsko prvenstvo Hrvatska Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet

Avatar nekakav
nekakav
16:54 10.01.2026.

Nismo izgubili zbog sudaca. Pogledajte tu utakmicu još jrdnom.

