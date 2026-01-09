Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
POTVRĐENO JE

Slavko Goluža ima novi posao, bivši izbornik Hrvatske stiže u ambiciozan klub

Zagreb: Zagrijavanje uoči utakmice EHF Lige prvaka, RK Zagreb - THW Kiel
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
09.01.2026.
u 12:18

Jedan od najtrofejnijih hrvatskih rukometaša i bivši izbornik, Slavko Goluža, novi je trener Rukometnog kluba Bjelovar. Klub se natječe u drugom rangu hrvatskog rukometa i ima jasnu ambiciju plasmana u Premijer ligu

Slavko Goluža (54) novi je trener RK Bjelovara. Bivši hrvatski rukometni reprezentativac i izbornik na klupi će naslijediti Zlatka Dozana, a preuzima momčad koja se trenutno nalazi na trećem mjestu Prve HRL Sjever, što je drugi rang natjecanja. Goluža će već danas odraditi prvi trening s klubom čiji je cilj jasan, a to je borba za plasman u Premijer ligu, najviši rang domaćeg rukometa.

Goluža iza sebe ima iznimno bogatu igračku karijeru tijekom koje je nastupao za brojne velikane. Igrao je za RK Mehanika Metković, RK Badel 1862 Zagreb, mađarski KC Fotex Veszprem, njemački Tus Nettelstedt Lübbecke te francuski Paris Saint-Germain. Najveće klupske uspjehe ostvario je sa Zagrebom, s kojim je čak devet puta osvojio nacionalno prvenstvo i Kup, a kruna karijere bile su dvije titule prvaka Europe, 1992. i 1993. godine, uz IHF-ov superkup 1992. godine. S Metkovićem je također bio uspješan, osvojivši Kup EHF 2000. godine te Hrvatski kup dvije godine zaredom, 2001. i 2002.

FOTO To je ta, paklena Arena! Navijači gromoglasnim hukom ispratili Hrvatsku na Euro
Zagreb: Zagrijavanje uoči utakmice EHF Lige prvaka, RK Zagreb - THW Kiel
1/15

Kao hrvatski reprezentativac bio je dio generacije koja je ispisala povijest. Osvojio je dva olimpijska zlata, na Igrama u Atlanti 1996. i Ateni 2004. godine, a zlatnom medaljom okitio se i na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine. Dvije godine kasnije u Tunisu je osvojio svjetsko srebro. Prvu medalju s reprezentacijom na velikim natjecanjima osvojio je na Europskom prvenstvu u Portugalu 1994. godine, kada je Hrvatska bila brončana.

Njegova trenerska karijera također je raznolika, a prije dolaska u Bjelovar vodio je PPD Zagreb, s kojim je također ostvarivao zapažene rezultate. Osim Zagreba, trenirao je slovački Tatran Prešov, zatim Al Qadsiju u Kuvajtu, a posljednji angažman u Hrvatskoj imao je na klupi Varaždina.
Ključne riječi
rukomet Slavko Goluža

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!