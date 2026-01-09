Slavko Goluža ima novi posao, bivši izbornik Hrvatske stiže u ambiciozan klub

Slavko Goluža (54) novi je trener RK Bjelovara. Bivši hrvatski rukometni reprezentativac i izbornik na klupi će naslijediti Zlatka Dozana, a preuzima momčad koja se trenutno nalazi na trećem mjestu Prve HRL Sjever, što je drugi rang natjecanja. Goluža će već danas odraditi prvi trening s klubom čiji je cilj jasan, a to je borba za plasman u Premijer ligu, najviši rang domaćeg rukometa.

Goluža iza sebe ima iznimno bogatu igračku karijeru tijekom koje je nastupao za brojne velikane. Igrao je za RK Mehanika Metković, RK Badel 1862 Zagreb, mađarski KC Fotex Veszprem, njemački Tus Nettelstedt Lübbecke te francuski Paris Saint-Germain. Najveće klupske uspjehe ostvario je sa Zagrebom, s kojim je čak devet puta osvojio nacionalno prvenstvo i Kup, a kruna karijere bile su dvije titule prvaka Europe, 1992. i 1993. godine, uz IHF-ov superkup 1992. godine. S Metkovićem je također bio uspješan, osvojivši Kup EHF 2000. godine te Hrvatski kup dvije godine zaredom, 2001. i 2002.

Kao hrvatski reprezentativac bio je dio generacije koja je ispisala povijest. Osvojio je dva olimpijska zlata, na Igrama u Atlanti 1996. i Ateni 2004. godine, a zlatnom medaljom okitio se i na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine. Dvije godine kasnije u Tunisu je osvojio svjetsko srebro. Prvu medalju s reprezentacijom na velikim natjecanjima osvojio je na Europskom prvenstvu u Portugalu 1994. godine, kada je Hrvatska bila brončana.

Njegova trenerska karijera također je raznolika, a prije dolaska u Bjelovar vodio je PPD Zagreb, s kojim je također ostvarivao zapažene rezultate. Osim Zagreba, trenirao je slovački Tatran Prešov, zatim Al Qadsiju u Kuvajtu, a posljednji angažman u Hrvatskoj imao je na klupi Varaždina.