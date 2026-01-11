Ovdje uzgajaju konje, imaju hotel s 4 zvjezdice i nakurnjak: Za jednim bivšim ministrom su morale trčati da mu ga uruče

Dok smo se iz Karlovca vozili prema Lici, na mobitel nam stiže mem s fotografijom snijegom opkoljene ralice i tekstom da svima koji kreću na put iz Lika cesta poručuju: "Kuš u p..." No cesta je bila očišćena, promet slab, policijske kamere i patrole aktivne pa za malo više od sata vožnje skrećemo u Grabovcu i preko Irinovca, Drežnika i Vaganca stižemo u Ličko Petrovo Selo, odakle nastavljamo ka napuštenom vojnom kompleksu Željava na granici s Bosnom i Hercegovinom. Zaustavljamo se kilometar-dva ranije, na Ličko Petrovo Selo naslonjeno u snijeg zavijeno Novo Selo Koreničko gdje podno brda Deriguz u svojoj nekadašnjoj vikendici živi 60-godišnja Sonja Leka. – I selo se nekad zvalo Deriguz – podučava nas Sonja dodajući kako je ime nastalo zbog žene koja je padajući s brda dobro oderala stražnjicu. Sonja Leka je turistička vodičkinja koja perfektno govori engleski, a završila je i tečaj kineskoga, svira klavir, pobijedila je u "Večeri za 5 na selu"... Ona je i predsjednica Udruge Tara u kojoj su prije više od dva desetljeća okupile ovdašnje žene, prometnuvši se u čuvarice tradicije koje tkaju, vezu, kukičaju, pletu čarape, coklje, šalove, torbe, džempere... Međutim, jedna ih je rukotvorina "lansirala" među zvijezde i zbog nje su postale hit i na japanskoj televiziji. Riječ je o nakurnjaku, zimskom odjevnom predmetu za muško spolovilo, ispletenom od ovčje vune. Nekoć, kad su ličke zime trajale duže i bile hladnije, oni su bili neizostavan dio garderobe muškaraca. Mladenke su ga donosile u miraz, pletući ga na neviđeno, po naputcima baka, teta, kuma... koje su po visini mladoženje odoka određivale potrebnu dužinu. Pravi nakurnjak mora biti baš od prave ovčje vune jer njezina grubost potiče bolju cirkulaciju krvi onog dijela tijela kojem je namijenjeno.