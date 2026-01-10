Velimir Bujanec dobio otkaz zbog svoje emisije koja je dugo stvarala velike probleme ovoj televiziji

Z1 televizija objavila je kako je nakon višegodišnje suradnje došao kraj emitiranju emisije "Bujica", a koju je vodio voditelj i urednik Velimir Bujanec. U nastavku prenosimo njihovo službeno priopćenje s Facebook stranice "Z1 televizija".

- Poštovani gledatelji, ovim putem obavještavamo vas da se, nakon višegodišnje suradnje, emitiranje televizijske emisije Bujica službeno obustavlja na Z1 televiziji. Ova odluka donesena je zbog nepovoljnih financijskih okolnosti, koje su u značajnoj mjeri povezane i s emitiranjem emisije Bujica u programu televizije. Pravni pritisak, uzrokovan nizom sudskih tužbi povezanih s emitiranjem navedene emisije, rezultirao je visokim troškovima, dok je istodobno u tijeku još nekoliko neizvjesnih sudskih postupaka koji mogu dodatno financijski opteretiti rad televizije - napisali su u početku objave te nastavili:

- Uz to, Z1 televiziji je na razdoblje od 24 mjeseca onemogućeno sudjelovanje na javnim natječajima Agencije za elektroničke medije (AEM), što je također posljedica emitiranja emisije Bujica. Time je televizija ostala bez značajnog dijela prihoda koji bi, u redovnim okolnostima, ostvarila. Sve navedeno dodatno je otežalo ionako ozbiljnu financijsku situaciju televizije. Stoga su, unatoč velikom trudu cijelog tima i potpori vjerne publike, ekonomski i drugi uvjeti onemogućili daljnju realizaciju ovog projekta. Ovim putem zahvaljujemo svim gledateljima na dugogodišnjoj vjernosti, kao i partnerima koji su nas tijekom godina podržavali - priopćili su te zaključili riječima: - Posebnu zahvalu upućujemo cjelokupnoj kreativnoj i tehničkoj ekipi koja je u ovaj projekt uložila svoj trud i profesionalnost, a redakciji Bujice želimo poslovni uspjeh i visoku gledanost na drugim medijskim platformama - zaključuju.

Velimir Bujanec jučer je, 9. siječnja objavio iznenađujuć Facebook status u kojem spominje širenje Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu zahvaljujući Trumpu koji bi širio SAD na Grenland. - Po čemu je to Grenland “danski”?! Prisvojili su ga 1921. godine, a samo dva desetljeća kasnije nisu bili u stanju braniti sami sebe, a kamo li najveći otok na svijetu... I tada su im Amerikanci bili OK. Kada su Nijemci 9. travnja 1941. godine ušli u Kopenhagen, Zelenu zemlju je od invazije spasila Amerika. Grenland je praktički cijeli II. svjetski rat bila pod protektoratom SAD-a. I to je povijesna činjenica. Isto kao što je činjenica da su Norvežani 1931. godine anektirali veliki dio otoka, a Danska je taj teritorij dvije godine kasnije “vratila” diplomatskim smicalicama... - napisao je te nastavio:

- Upravo norveško-danski sukob oko Zelene zemlje demantira sve one koji trabunjaju o “jedinstvenom europskom stavu” oko legitimnih američkih težnji za kontrolom najvećeg otoka na svijetu. Velika i snažna Trumpova Amerika, a ne slabašna Danska koju vodi ljevica, može Grenlandu, Arktiku i Europi donijeti sigurnost i mir. Konkretnije; cijelome svijetu - kojeg najviše ugrožava komunistička Kina, čiji brodovi bez ikakvih posljedica plove teritorijalnim vodama trenutačne danske kolonije - što Bruxellesu ne smeta?! Povratak Grenlanda pod okrilje SAD-a strateška je priprema Washingtona za veliki svjetski sukob koji je, nažalost, sve izvjesniji. Svjesni su ga mnogi šefovi europskih država - koji svojim izjavama to javno predviđaju. I gdje bi tu trebala biti Hrvatska? Uz Ameriku ili ostatke ostataka nekadašnjeg NATO-a, Saveza koji je bez Trumpa potpuno besmislen?! Pogledate li na zemljopisnoj karti - gdje se nalazi Grenland, potpuno je jasno kako bi mnogo prirodnije bilo da je američki, a ne “danski”. To je otprilike kao da netko postavi pitanje čija bi trebala biti Bosna i(li) Hercegovina... Najbolji odgovor na to pitanje su prije nekoliko godina dali mladi američki i britanski turisti, prilikom dolaska na Zrće. Kada su na karti vidjeli današnju Hrvatsku, pomisli su da je otočna država i ostali u čudu - kako može tako zemljopisno izgledati?! Učinilo im se neprirodno što i Bosna i Hercegovina nisu teritorijalno hrvatski - napisao je Velimir BUjanec na svom Facebook profilu.

- Upravo je povijesno pravo Hrvatske na BiH jedan od razloga zbog kojih se službeni Zagreb ne bi smio petljati u danski, a ne naš problem. Govoriti o “europskim interesima” u kontekstu borbe za pravo na Grenland je baš glupo. To je k’o da netko kaže da su se Hrvati trebali boriti za Jugoslaviju. Niti je EU naša država - niti nam ne pada na pamet ići u neku novu “JNA”. Paradoksalno, oni koji su voljeli krepanu Jugu i rado išli u Titove vojnike - danas bi Grenland branili od Amerike! Ali, samo na riječima... Jer, njima se ne gine i za to - po mišljenju domaćih neobriselaca i Uršule od laži - postoje profesionalni vojnici... Nebu išlo! Niti će Hrvati asistirati Dancima u zadržavanju nečega - što ionako nije njihovo. Rekli bi neki; to nije naš rat! - istaknuo je te zaključio riječima:

- Potpuno je jasno da Danska nema baš nikakve šanse zadržati Zelenu zemlju. Polarne Eskime gotovo su istrijebili, a na Grenlandu ih zanimaju samo golemi prirodni resursi - kao i tijekom cijele povijesti, kada su na rad u hladne rudnike slali sirotinju, kažnjenike i avanturiste. I baš zato nemaju pravo licemjerno optuživati Amerikance, koji će (za razliku od sebične novokolonijalističke politike Danske) stanovništvu najvećeg otoka na svijetu barem donijeti dugoročnu sigurnost i mnogo bolji životni standard - te stvarnu pripadnost najmoćnijoj naciji svijeta, a ne nekoj lijevoj kvazi-kraljevini koju su ionako preplavili migranti, a na unutarnjem planu skoro uništili radikalni “liberali” i ekstremni ljevičari.