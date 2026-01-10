Talijani ne mogu vjerovati što je vatreni napravio: 'Baturina, pa što si to učinio?'

U napetom i žestokom ogledu 20. kola talijanske Serie A nogometaši Coma i Bologne su remizirali 1-1, a domaći junak bio je hrvatski reprezentativac Martin Baturina. Sve do 94. minute Bologna je s igračem manje čuvala vodstvo 1-0, ali je u tom trenutku domaće navijače razveselio Baturina.

Baturina je u igru ušao u 84. minuti, a deset minuta kasnije je sjajno pogodio s vrha šesnaesterca, pod gredu u suprotni kut, za konačnih 1-1. Bio je to njegov drugi pogodak u dresu Coma ove sezone. Vratar Nikola Čavlina i Ivan Smolčić ostali su na domaćoj klupi za pričuve, baš kao i Nikola Moro na gostujućoj.

Talijanski mediji su oduševljeni nakon Baturininog pogotka.

La Gazzetta dello Sport je Baturinin gol opisala kao "remek-djelo". Football Italia opisala je pogodak kao "veličanstven", "čaroban trenutak" i "čaroliju".

Corriere della Serra ističe da je Baturina "spasio Como" i zabio "prekrasan gol". Sport Italia navodi da je "sjajno zabio", dok se TuttoMercato divi pogotku s naslovom u kojem stoji: "Baturina, što si to učinio?"

Calciomercato također opisuje gol kao "čaroban potez", La Repubblica navodi da je bio "izvrstan", dok Corriere dello Sport ističe kako je "Baturina spasio Fabregasa".