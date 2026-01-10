Čovjek kupio tenk na internetu, a onda otvorio spremnik goriva: Odmah je nazvao policiju

Britanski entuzijast vojnih vozila Nick Mead, vlasnik tvrtke Tanks-a-Lot, kupio je tenk Type 69 (kineska kopija sovjetskog T-55, često nazivan T54/69) na eBayu za 30.000 funti (oko 35.000 eura). Planirao ga je restaurirati i dodati svojoj kolekciji od preko 150 oklopnih vozila. Međutim, prilikom pregleda spremnika za gorivo s mehaničarom Toddom Chamberlainom, umjesto starog streljiva pronašli su pet zlatnih poluga ukupne težine oko 25 kg, procijenjene na oko 2 milijuna funti.

"Nismo znali što učiniti, pa smo pozvali policiju", ispričao je Chamberlain za The Sun. Vlasti su odmah oduzele zlato i izdale potvrdu, a istraga je pokazala da je vjerojatno riječ o plijenu iračkih vojnika iz Kuvajta tijekom Zaljevskog rata. Irački vojnici navodno su izrezali rupu u spremniku goriva i sakrili zlato prije nego što je tenk zarobljen i kasnije prodan u Britaniju. "Čak i ako ne dobijem natrag ništa od zlata, i dalje ću imati svoje prekrasne tenkove", kazao je Mead. Kasnije je izrazio žaljenje što je prijavio nalaz, jer nije dobio nikakvu nagradu ili naknadu.

Ovo nije jedini put da je Mead dospio u vijesti. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022., donirao je ili prodao preko 100 vojnih vozila Ukrajini, javlja Mirror.