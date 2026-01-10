Senzacija iz Španjolske: Dinamo za 2 milijuna eura kupuje sina legendarnog Zinedinea Zidanea

Kako javlja ugledni španjolski list AS, vratar reprezentacije Alžira Luca Zidane meta je Dinama. Prema njihovim informacijama, za sina legendarnog Zinedinea Zidanea ozbiljno se zanima Zvonimir Boban i klub iz Maksimira.

Vratar Granade postao je alžirski reprezentativac prije nekoliko mjeseci, nakon što je dobio alžirsko državljanstvo jer nije imao mjesta ni u Španjolskoj ni u Francuskoj. Izbornik Vladimir Petković mu je dao ulogu prvog vratara, pa je tako prvi put u karijeri dobio priliku nastupiti na nekom velikom međunarodnom turniru.

Prema tvrdnjama AS-a Dinamo je navodno spreman ponuditi 2 milijuna eura kako bi vratara doveo u Zagreb. Ono što Španjolci ne spominju je da nastavak pregovora vjerojatno ovisi o tome hoće li se Dominik Livaković vratiti u Dinamo. Plavi navodno vrlo ozbiljno razmatraju njegov dolazak, iako su razgovori još u početnoj fazi prema pisanju španjolskog medija.