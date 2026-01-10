Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
PIŠE AS

Senzacija iz Španjolske: Dinamo za 2 milijuna eura kupuje sina legendarnog Zinedinea Zidanea

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Round of 16 - Algeria v Democratic Republic of Congo
SIPHIWE SIBEKO/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.01.2026.
u 16:59

Prema tvrdnjama AS-a Dinamo je navodno spreman ponuditi 2 milijuna eura kako bi vratara doveo u Zagreb. Ono što Španjolci ne spominju je da nastavak pregovora vjerojatno ovisi o tome hoće li se Dominik Livaković vratiti u Dinamo

Kako javlja ugledni španjolski list AS, vratar reprezentacije Alžira Luca Zidane meta je Dinama. Prema njihovim informacijama, za sina legendarnog Zinedinea Zidanea ozbiljno se zanima Zvonimir Boban i klub iz Maksimira.

Vratar Granade postao je alžirski reprezentativac prije nekoliko mjeseci, nakon što je dobio alžirsko državljanstvo jer nije imao mjesta ni u Španjolskoj ni u Francuskoj. Izbornik Vladimir Petković mu je dao ulogu prvog vratara, pa je tako prvi put u karijeri dobio priliku nastupiti na nekom velikom međunarodnom turniru.

Prema tvrdnjama AS-a Dinamo je navodno spreman ponuditi 2 milijuna eura kako bi vratara doveo u Zagreb. Ono što Španjolci ne spominju je da nastavak pregovora vjerojatno ovisi o tome hoće li se Dominik Livaković vratiti u Dinamo. Plavi navodno vrlo ozbiljno razmatraju njegov dolazak, iako su razgovori još u početnoj fazi prema pisanju španjolskog medija. 
Ključne riječi
Zinedine Zidane HNL Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!