Stigao sastav Hrvatske za spektakl u Areni: Sigurdsson ostavio Kuzmanovića na tribini

Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske, odredio je 18 igrača koji večeras igraju protiv Njemačke. Četvoricu je preselio na tribine, a među tom četvoricom iznenađujuće se našao Dominik Kuzmanović, prva opcija na vratarskoj poziciji. Tako će protiv Njemačke braniti Matej Mandić i Dino Slavić. Šteta za Kuzmanovića koji je miljenik zagrebačke Arene, igrač koji je uvelike bio zaslužan za svjetsko srebro prošle godine.

Od pet kružnih napadača na tribine će Josip Šimić. Izbornik želi na velikoj utakmici na djelu vidjeti Zlatka Raužana, ovogodišnjeg hit kružnog napadača Sesveta.

Što se tiče vanjske linije večeras na parket Arene neće istrčati Patrik Martinović, desni vanjski švicarskog Kadettena i Ante Ivanković, lijevi vanjski Ohrida.

Dobra vijest je da su u sastavu Srna, Lučin i Klarica, igrači koji su mali manjih problema s ozljedama. Naravno, Kuzmanović i Šimić sigurno će biti u sastavu u nedjelju, 11. siječnja kada igramo opet protiv Njemačke, ali u Hannoveru.

Veliko je pitanje hoće li takvu priliku dobiti Patrik Martinović i Ante Ivanković jer će izbornik na put vjerojatno voditi 20 igrača koji ostaju u Hannoveru pripremajući se za početak europskog prvenstva. Bilo bi malo čudno da izbornik vodi u Njemačku 22 igrača i da dvojica prekobrojnih treniraju a neće biti među kandidatima za EP.