Ovaj gumb nikako ne pritišćite ako vozite po ledu: 'Vozilo će proklizati, a dok to primijetite već je kasno'

Hrvatsku tijekom vikenda očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, uz oborine, povremeni snijeg u unutrašnjosti te izraženu opasnost od poledice, dok će početak novog tjedna obilježiti vrlo hladna jutra, a zatim postupno zatopljenje. Dok se živa na termometru vrti oko nule u cijeloj Europi brojni prometni stručnjaci savjetuju kako ostati siguran u vonji

Zbog nepovoljnih uvjeta na cestama, stručnjaci upozoravaju vozače na pravilne vozačke tehnike pri vožnji po ledu i snijegu. Adams Driver Trainer, piše Express, savjetovao je vozačima da izbjegavaju korištenje tempomata (cruise control) u takvim uvjetima. U izjavi na svojoj web stranici upozorili su: "Dok je tempomat koristan u normalnim uvjetima, može biti opasan na zaleđenim cestama. On smanjuje vašu sposobnost brze reakcije na promjenjive uvjete na cesti."

Tempomat je funkcija u modernim vozilima koja omogućava vozačima da održavaju konstantnu brzinu bez stalnog pritiskanja papučice gasa. Međutim, u uvjetima leda, savjetuje se isključivanje tempomata kako bi vozači mogli brzo poduzeti korektivne radnje, ako je to potrebno, izvještava WalesOnline. Ron Wilson iz Alberta Motor Association podijelio je slična upozorenja u razgovoru s The Globe and Mail, naglašavajući da tempomat može postati problematičan ako kotači izgube prianjanje.

"Bilo koje doba godine, nikad ne biste smjeli koristiti tempomat osim ako možete voziti stalnom brzinom. Dakle, ne u gustoj prometnoj gužvi ili ako vozite na zavojitim cestama. I nikako ga ne želite koristiti na mokrim ili zaleđenim cestama. Automobil može naglo ubrzati i dovesti vozilo u klizanje. Dok to primijetite, možda bude prekasno", ustvrdio je

Ako počnete skliziti, stručnjaci preporučuju da odmah popustite gas i izbjegavate naglo kočenje, jer to može uzrokovati blokiranje kotača i smanjenje kontrole nad vozilom. Također, vozačima se savjetuju da budu oprezni zbog crnog leda, koji nije uvijek vidljiv, a može biti još veća prijetnja za vozače i pješake. Crni led nastaje kada kiša ili sitni snijeg padaju na cestu koja je ispod nule, stvarajući gotovo nevidljiv sloj leda.