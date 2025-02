Španjolski suci su zgroženi mržnjom i verbalnim nasiljem nakon crvenog kartona Realovoj zvijezdi

Španjolski nogometni savez (RFEF) je priopćio da su suci zgroženi zbog zlostavljanja Josea Munuere Montera otkako je pokazao crveni karton Judeu Bellinghamu iz Real Madrida te da situacija odražava "mržnju i verbalno nasilje" koje službene osobe moraju trpjeti na utakmicama. Montero je bio uvjeren da mu je 21-godišnji engleski veznjak uputio psovku tijekom subotnjeg remija (1-1) protiv Osasune i pokazao mu je izravan crveni karton. Međutim, Bellingham i njegov trener Carlo Ancelotti rekli su da je sudac pogriješio.

"Profesionalni suci apsolutno su zgroženi napadima i prijetnjama koje naš kolega Jose Luis Munuera Montero primio putem društvenih mreža, a koje nisu usmjerene samo na njega osobno već i na njegovu obitelj. Ovi napadi doprinose mržnji i verbalnom nasilju s kojim se susrećemo svako vikenda u obavljanju svog profesionalnog posla, a to u nižim ligama, nažalost, u mnogim slučajevima prerasta u fizičko nasilje", stoji u priopćenju RFEF-a.

Bellingham bi se mogao suočiti s dugotrajnom zabranom prema smjernicama za korištenje "uvredljivih izraza ili stavova" prema službenim osobama, ali igrač tvrdi da je sudac pogrešno razumio ono što je izrekao.

"Ja sam engleski igrač... i kad govorim na terenu, normalno je da koristim izraze koji su mi prirodni na engleskom jeziku", rekao je novinarima u subotu.

"Nije bilo nikakvog vrijeđanja, to možete odmah vidjeti na snimci, čak se i ne obraćam sucu. No, očito je došlo do nesporazuma. On je pomislio da sam to njemu rekao."