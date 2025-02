Real najavio radikalan potez! Ukoliko se suci ne korigiraju mogli bi otići iz La Lige

Zvijezda Real Madrida, Jude Bellingham, mogao bi biti suspendiran na četiri do 12 utamica nakon isključenja zbog navodnog vrijeđanja suca tijekom utakmice protiv Osasune. Bellingham se, nezadovoljan sudačnom odlukom, raspravljao sa sucem Joséom Luisom Munuerom Monterom. Sve se dogodilo u 39. minuti utakmice, a prema sudskom izvješću navodno je sucu rekao: "Je** se!" To je dovelo do izravnog crvenog kartona.

Madridski klub je idući dan tvrdio da njegova izjava nije bila upućena sucu, a osobito je nezadovoljan bio predsjednik kluba Florentino Perez. Već je dugo Perez u nesuglasicama sa sucima i sudačkom organizacijom La Lige, a sada je u javnost izašao s novom prijetnjom. Naime, kazao je da će Real povući iz prvenstva ako se ovakvi kriteriji nastave.

Što se samog Bellinghama tiče, na njegovu je stranu stao trener Carlo Ancelotti. Pružio je podršku svome igraču uz opasku da je moralo doći do nesporazuma jer sudac nije ispravno razumio engleski. Prema kodeksu tamošnjeg Saveza, za vrijeđanje suca igraču prijeti četiri do 12 utakmica suspenzije. Real će se žaliti na odluku ukoliko bude donesena, uz argumentaciju kakvu je iznio Ancelotti.

Odnosi Real Madrida i sudačke komisije ionako su narušeni, a ovaj incident zasigurno neće pomoći. Real je nezadovoljan suđenjem, a konačna odluka o suspenziji mogla bi bitno utjecati na ishod sezone. Smatraju da ih suci oštećuju svojim odlukama. Osim crvenog kartona Bellinghamu navode i izostatnak kartona Carlosu Romeru za kojeg smatraju da je na istoj utakmici trebao biti isključen. Čitava situacija je započela Perezovim zagovaranjem osnivanja Superlige. Javier Tebas je javno kritizirao Real Madrid zbog zagovaranja projekta.