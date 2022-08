Španjolac Sainz Jr. izborio pole position za VN Belgije

Španjolac Carlos Sainz Jr (Ferrari) osvojio je pole position u Velikoj nagradi Belgije Formule 1 u subotu na stazi Spa-Francorchamps, ispred Meksikanca Sergia Péreza (Red Bull).

Alpine Estebana Ocona i Fernanda Alonsa čine drugi startni red, a slijede ih Mercedesovi vozači Lewis Hamilton i George Russell.

Vodeći u svjetskom prvenstvu Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) postavio je najbrže vrijeme u kvalifikacijama, ali će startati tek kao 15. na gridu u nedjelju zbog kazne za izmjene mehaničkih dijelova preko kvote.

Charles Leclerc (Ferrari), drugi u prvenstvu i također kažnjeni, startat će sa 16. mjesta.

Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS Formula One F1 - Hungarian Grand Prix - Hungaroring, Budapest, Hungary - July 31, 2022 Mercedes' George Russell and Ferrari's Carlos Sainz Jr. in action during the race REUTERS/Bernadett Szabo Photo: BERNADETT SZABO/REUTERS

Zbog raznih kazni, ukupno će sedam vozača započeti utrku s lošijih pozicija Kažnjeni su i Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas, Zhou Guanyu (obojica Alfa Romeo) i Mick Schumacher (Haas). Na tradicionalnoj stazi u Belgiji manevri pretjecanja lakši su nego na drugim stazama zbog nekoliko brzih prolaza, pa je kazne lakše podnijeti.

Prije 14. od 22 utrke sezone, Verstappen ima jasnu prednost od 80 bodova ispred Leclerca u ukupnom poretku.

Kvalifikacije su počele s 25 minuta zakašnjenja nakon što je barijera na stazi morala biti popravljena zbog nesreće na utrci Porsche Supercupa.