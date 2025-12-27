Naši Portali
PRVI STRIJELAC

Gattuso ga je gušio u Hajduku, a pod Garcíjom diše: Zbog jasnih razloga sada je eksplodirao

Autor
Edi Džindo
27.12.2025.
u 07:00

Zaista je nevjerojatno koliko trener može utjecati na putanju karijera igrača, a Šego je jedan od najvjernijih primjera te pojave u posljednjih nekoliko godina

Michele Šego se prije godinu dana iz Varaždina vratio u Hajduk. U svojoj prvoj povratničkoj polusezoni ubilježio je učinak od nula golova i četiri asistencije, a u svojoj drugoj polusezoni ubilježio je učinak od 10 golova i četiri asistencije. Mnogi ljubitelji HNL-a posljednjih se dana i tjedana pitaju kako je moguće da se dogodila baš toliko značajna razlika u učinku 25-godišnjeg splitskog ofenzivca koji je trenutačno s tih 10 golova najbolji strijelac lige. Iza tog enormnog preobrata zapravo leži vrlo jasno i decidirano obrazloženje, a ukratko se može objasniti jednom riječju – trener.

Michele Šego HNL Hajduk

Komentara 1

JO
JovanC
07:26 27.12.2025.

Hajduk je jos uvijek u europi 5. liga, dakle ne postoji. Mene brine Mamiceva izjava u kojoj kaze da dinamo trosi novce zaradjene za njegove vladavine, (50 mil casha i potrazivanja), iskoristava koeficjente u europi na racun rezultata i uspjeha iz njegovog razdoblja, zadnji veliki transferi su Baturina i Sucic koje je on stvorio i najgore od svega, kaze Mamic, dinamo nema ni na topografskoj karti igraca kojeg bi mogao prodat za 3 mil eura, a znamo da ih je Mamic prodavao ko na traci za 10, 20, 30 mil. Automatski i reprezentacija pati. Znaci ulica i nesposobni zajec i boban su grobari dinsma.

