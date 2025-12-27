Gattuso ga je gušio u Hajduku, a pod Garcíjom diše: Zbog jasnih razloga sada je eksplodirao

Michele Šego se prije godinu dana iz Varaždina vratio u Hajduk. U svojoj prvoj povratničkoj polusezoni ubilježio je učinak od nula golova i četiri asistencije, a u svojoj drugoj polusezoni ubilježio je učinak od 10 golova i četiri asistencije. Mnogi ljubitelji HNL-a posljednjih se dana i tjedana pitaju kako je moguće da se dogodila baš toliko značajna razlika u učinku 25-godišnjeg splitskog ofenzivca koji je trenutačno s tih 10 golova najbolji strijelac lige. Iza tog enormnog preobrata zapravo leži vrlo jasno i decidirano obrazloženje, a ukratko se može objasniti jednom riječju – trener.