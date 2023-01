Southampton nakon Oršića doveo Argentinca znakovitog imena

Nakon što je doveo Mislava Oršića, engleski premierligaš Southampton je angažirao i argentinskog veznjaka Carlosa Alcaraza (20) iz Racing Cluba, objavio je argentinski klub. Kako prenose argentinski mediji mladi veznjak seli na stadion St Mary's za 13.65 milijuna eura, plus 15% naknade kod idućeg transfera.

Alcaraz, koji je debitirao 2020., zabio je 12 golova uz šest asistencija u 83 utakmice za klub iz Buenos Airesa. Zanimljivo, Carlos Alcaraz ujedno je ime španjolskog tenisača koji trenutno drži prvo mjesto ATP ljestvice.

Mladi Argentinac se tako pridružio hrvatskom reprezentativcu Mislavu Oršiću koji je prije par dana potpisao ugovor za "Svece".

Southampton and Racing have signed the documents for Carlos Alcaraz deal as medical tests will take place in the next 24h. 🚨⚪️🔴🇦🇷 #SaintsFC



Considered one of the best talents in South America, Alcaraz will sign a long term deal on Tuesday. €13.6m fee plus 15% future sale. pic.twitter.com/4WrINQLUfA