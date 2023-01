Oršić ipak neće debitirati protiv Cityja, trener: 'Uz dužno poštovanje, nije on navikao na taj intenzitet'

Mislav Oršić novi je igrač engleskog Southamptona i sa zanimanjem čekamo njegovu prvu utakmicu za novi klub. No, još se ne zna kada će se to dogoditi. Iako je doveden kao pojačanje koje će pomoći Southamptonu u borbi za ostanak u prvoligaškom društvu (trenutačno su posljednji) zasad trener Nathan Jones ne planirao odmah u vatru baciti našeg reprezentativca, vjerovali smo da će zaigrati već 11. siječnja u Liga kupu protiv Manchester Cityja, ali to se izgleda neće dogoditi.

- To bi možda ipak bilo malo prerano. Njegova zadnja utakmica bila je na SP-u i u njoj je zabio pobjednički gol. Nakon toga je dobio malo odmora. Uz dužno poštovanje, intenzitet Premier lige ili utakmica protiv Manchester Cityja ipak je znatno drukčiji od onog na kojeg je Oršić navikao. Moramo biti oprezni s njim, ne smijemo ga samo baciti u vatru da izgori i da od njega ne dobijemo ništa - rekao je Jones.