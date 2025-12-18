Grad Zagreb povećao sredstva SSGZ-u za dva milijuna eura

Gradska skupština Grada Zagreba na svojoj sjednici među ostalim, donijela je i odluku o povećanju proračuna Sportskog saveza Grada Zagreba za iduću godinu, i to sa 30 na 32 milijuna eura.

Povećanje od 2 milijuna eura usmjereno je na sufinanciranje programa javnih potreba u sportu u Gradu Zagrebu te osiguravanje dodatne potpore sportskim klubovima, savezima, sportašicama i sportašima, trenerima i trenericama, sportskoj administracija i ostalim programima koji su neophodni za redovito funkcioniranje sustava sporta.

Tijekom rasprave u Gradskoj skupštini Grada Zagreba iznesene su i primjedbe Kluba gradskih zastupnika Liberali, koji su podnijeli amandmane o enormnom smanjenju sredstava Sportskom savezu Grada Zagreba na čak 6 milijuna eura, pojašnjavajući to potrebom veće transparentnosti i jasnijih kriterija u raspodjeli sredstava.

Predlagatelj odluke, međutim, istaknuo je kako se pri raspodjeli dodatnih sredstava Sportskom savezu Grada Zagreba upravo vodilo računa o transparentnosti, učinkovitosti i ravnomjernom razvoju svih sportskih grana, kao i do sada.

Sportski savez Grada Zagreba, kada je riječ o urednom i transparentnom trošenju proračunskoga novca, pritom je ocijenjen najvišim ocjenama, o čemu je svoje bezuvjetno mišljenje nedavno dao i Državni ured za reviziju.

Gradska skupština Grada Zagreba većinom je glasova usvojila prijedlog, potvrđujući time opredijeljenost Grada Zagreba za kontinuirano ulaganje u sport kao itekako važan segment društvenog i javnog života.