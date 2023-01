Kako će Dinamo izgledati nakon odlaska Oršića? Čačić ima rješenja, a možda se i jedan igrač vrati

Mislav Oršić sad je, nažalost za navijače Dinama, postao lijepa prošlost plavih, sjajan 30-godišnji igrač nastojat će tresti mreže engleskih prvoligaša i pokušati spasiti Southampton od ispadanja iz elitnog razreda engleskog nogometa. No, to otvara pitanje tko će ga u maksimirskom klubu zamijeniti.

Možda brat nagovori Brekala

Nagađalo se da bi plavi mogli vratiti svog nekadašnjeg igrača Josipa Brekala. Tom 24-godišnjem igraču na ljeto istječe ugovor i već sad može dogovarati transfer, svoj odlazak iz Wolfsburga u kojem se nije naigrao. Bilo bi to vrhunsko rješenje za Dinamo, ne bi bilo loše ni za Brekala, koji bi se preko Dinama mogao vratiti u reprezentaciju, a dovoljno je mlad da igrajući s plavima u Europi, ponovno zaintrigira europske klube. No, problem je u tome što ima ponude iz Italije i Španjolske, iz Monze i Getafea. Istina, nisu to klubovi iz vrha, ali igraju u jakim ligama. I ono što je sigurno, mogu Brekalu ponuditi znatno veću plaću od Dinama. Dakle, nije nemoguće da Brekalo dođe, ali je objektivno teško ostvarivo. No, možda ga mlađi brat koji igra u Dinamu nagovori...

No, i bez Brekala trener Dinama Ante Čačić ima u svojem kadru kvalitetna rješenja. Prije svega tu mislimo na Darija Špikića koji je jako dobro igrao ove sezone, ali na desnom krilu. No, nemojmo zaboraviti da i on, kao što je to bio slučaj i s Oršićem, više voli igrati lijevo, da bi onda ulazio u sredinu, kako bi desnom nogom mogao s te strane više pucati. No, nije imao sreće, dok je bio u Gorici, na lijevom je krilu odlično igrao Kristijan Lovrić, a u Dinamu Mislav Oršić. Sad bi mogao dobiti pravu priliku i na svojoj omiljenoj poziciji.

Kao što Špikić voli igrati lijevo, isti je slučaj i s Lukom Menalom, taj vrijedni samozatajni dečko nije previše igrao, ali kad god bi dobio minute, uvijek je nešto napravio i sigurno je i on kvalitetno rješenje. Uz njih dvojicu, još dva igrača mogu igrati na toj poziciji lijevog krila. Mladi Gabrijel Rukavina je na pripremama s prvom momčadi, riječ je o vrlo perspektivnom mladom igraču koji se dokazao u juniorima Dinama te u mladoj reprezentaciji i to upravo na poziciji lijevog krila. Dinamo ima i Petra Bočkaja. Doveden je iz Osijeka kao lijevi bek, ali njega Čačić ne vidi na toj poziciji, već je prednost dobio Robert Ljubičić. Čačić drži da je on krilo, a ne bek, iako je u posljednje vrijeme znatno popravio svoju defenzivnu igru. Bočkaj je ljevak i drukčija je opcija od ostale trojice, on bi s te strane mogao jako dobro koristiti svoje odlične ubačaje.

No, ako se Špikić preseli na Oršićevu poziciju, dojam je da bi onda Bočkaj bio rješenje za desno krilo, pa bi on tom svojom ljevicom mogao ulaziti u sredinu, a znamo da ima i odličan udarac.

Samo jedna utakmica

Prvenstvo nije daleko, 21. siječnja i sraz s Goricom doći će brzo. Plavi su na pripremama u Rovinju i tamo će Čačić kroz treninge moći vidjeti tko mu najbolje odgovara na kojoj poziciji. Doduše, baš i nema utakmica na kojima može vidjeti kako će to funkcionirati, osim jučerašnje utakmice koju su plavi međusobno odigrali, imat će jedinu pripremnu utakmicu 12. siječnja protiv Celja te se dan poslije vratiti u Zagreb.

Čačić sigurno ima dobra rješenja u svom kadru i ne sumnjamo da će to sve dobro funkcionirati, da će ti dečki dobro zamijeniti odličnog Oršića. Ono što će biti teže je nadoknaditi Oršićeve brojke. Oršić je bio najbolji strijelac Dinama, u ove četiri i pol godine postigao je 91 pogodak, upisao i 45 asistencija. Bilo bi sjajno za plave kad bi bezbolno preživjeli Oršićev odlazak, a u dečke koje Čačić ima može se vjerovati.