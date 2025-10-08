Naši Portali
NE ŽELE PROBLEME

Šok za Izraelce: Barcelona njihovom klubu zabranila trening u njenoj dvorani

Košarkaška lopta u košu
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
08.10.2025.
u 18:57

Barceloni je potrebna dvorana za trening rukometaša, a i Manresa, klub koji je domaćin izraelskoj momčadi, ima obvezu osigurati dvoranu za trening.

Košarkaški klub Barcelona odbio je zahtjev izraelske momčadi Hapoel Jerusalem za treningom u njenoj dvorani, rekao je francuskoj tiskovnoj agenciji AFP izvor iz katalonskog kluba.

Prema istom izvoru, ta je zamolba odbijena zbog zabrinutosti za javni red i mir te zbog logističke zahtjevnosti.

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci

Hapoel Jerusalem je želio održati trening u dvorani Blaugana 14. listopada, dan uoči dvoboja Eurokupa protiv drugog španjolskog kluba, Baxi Manrese.

"Ne želimo nikakve probleme", objasnio je izvor prisjećajući se prosvjeda koji su održani u Španjolskoj protiv rata u Gazi, posebno onih u vrijeme održavanje biciklističke utrke po Španjolskoj.

Osim toga, Barceloni je potrebna dvorana za trening rukometaša, a i Manresa, klub koji je domaćin izraelskoj momčadi, ima obvezu osigurati dvoranu za trening.

Istog dana će i košarkaši Valencije igrati utakmicu Eurolige protiv Hapoela iz Tel Aviva.

Pro-palestinski pokret je pozvao na otkazivanje ovog euroligaškog dvoboja prijeteći prosvjedima, ako će utakmica biti odigrana.

Ovi izraelski klubovi, koji su dijelovi velikih sportskih društava, čije ime na hebrejskom znači "Radnik", tradicionalno su lijeve političke orijentacije i protive se bilo kakvim oblicima rasizma.

Palestinci imaju značajnu podršku u Španjolskoj, koja je Palestinsku državu priznala još 2024. Španjolska vlada izraelsku vojnu operaciju u Gazi opisuje kao "genocid", a premijer Pedro Sanchez je u rujnu predložio da Izrael bude isključen sa svih sportskih natjecanja.

Trening zabrana dvorana Hapoel Barcelona

