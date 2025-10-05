Rudež: Nisam planirao uvoditi Robersona, no utakmica nije krenula u željenom smjeru

U prvoj domaćoj utakmici nove sezone, pred punim tribinama, košarkaši Dubrave pružili su solidan otpor favoriziranoj Ciboni (75:88). Štoviše, na veliki odmor otišlo se minimalnom prednošću gostiju nakon čega su cibosi, u trećoj četvrtini, stvorili prijelomnu prednost (50:61) koju dubravaši više nisu uspijevali anulirati.

Kod domaćina prednjačio je američki bek Wright (20 koševa, četiri trice) a dvoznamenkasti su bili i Luka Babić (14 koševa) i Lovro Gnjidić (11 koševa, 6 asista). Na pobjedničkoj strani isticali su se kapetan Krešo Radovčić (16 koševa, 5 asista), Markus Lončar (12 koševa, 5 skokova), mladi Borna Katanović (10 koševa) i centar Matej Rudan (14 koševa, 7 skokova) koji je odigrao prvu utakmicu za Cibonu na razini koja se od njega očekuje.

Što se zapravo događalo tijekom utakmice opisala su obojica trenera. Najprije je zborio trener pobijeđenog sastava Tihomir Bujan:

- Cibona ima kvalitetnu rotaciju trenutačno od nas. Mi patimo bez ozlijeđenog Jure Škifića i Amerikanca Thea Johna koji nam se još nije priključio pa nam nedostaje kvalitete u reketu. A to bi oslobodilo malo veći prostor na perimetru. Ovako se mučimo. Imali smo želju no fizički nismo izdržali do kraja. Njima je Roberson ušao u drugom poluvremenu i unio novu energiju, vratio ih na razliku nakon čega mi više nismo imali ni fokusa niti energije da se vratimo. Dok je bilo snage bilo je i dobre igre. Kada je Gnjidić ostao bez snage nismo uspjeli parirati.

Dubravaše je zacijelo poprilično izmorilo putovanje u Bugarsku na prvu utakmicu ENBL lige.

- Vozili smo se 13 sati u jednom pravcu pa 13 nazad tako da smo izgubili jednu noć i to se osjetilo. Bit će iscrpljujuća ta liga jer je to nešto novo ne samo za igrače nego i za klub, sva ta putovanja i daleka gostovanja ali i igranje dvije utakmice tjedno. To je nešto novo za sve. Jer dvije utakmice tjedno znače manje treninga a mi tu imamo dosta neiskusnih igrača pa će i to u trenažnom dijelu biti hendikep.

I dok će Dubrava igrati dvije utakmice tjedno, Cibona će tri tjedna morati igrati tri utakmice tjedno što je nešto što, zacijelo, ne raduje trenera Ivana Rudeža.

- To je život profesionalaca i morat ćemo dati sve najbolje od sebe da se što bolje pripremimo i regeneriramo. Da koristimo sredstva oporavka i da damo sve što je u našoj moći.

U tim tjednima neće biti realno da se s ovako uskim kadrom ide punim gasom na sve tri utakmice. Zacijelo će se morati izabrati prioriteti.

- Morat ćemo ali morat ćemo i proširiti rotaciju.

Evo kako je pak Cibonin trener sagledao način s kojim se došlo do prvih (n)ovoprvenstvenih bodova izborenih u istočnom dijelu Zagreba.

- Nakon Prievidze i putovanja, imali smo dva dana da se pregrupiramo, usprkos prehladama. Nisam planirao uvoditi Robersona no utakmica nije krenula u željenom smjeru u prvom dijelu pa smo morali ići punim gasom. U drugom smo dijelu poboljšali igru u obrani, stigli do željenog "spejsinga" i do pobjede.

Kad je već spomenuo svog američkog beka, mi smo pomislili da ga Rudež uvodio nije jer čovjek vrlo brzo radi prekršaje pa je u posljednje dvije utakmice izlazio van s pet faulova nakon samo 17-18 minuta igre.

- Evo, sačuvao sam ga od prekršaja. Trebat će mu vremena da se privikne na sudačke kriterije.