Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Prvi Cibonini bodovi

Rudež: Nisam planirao uvoditi Robersona, no utakmica nije krenula u željenom smjeru

Foto: Marko Jurić/PIXSELL
1/6
Autor
Dražen Brajdić
05.10.2025.
u 23:32

Da bismo u Bugarskoj odigrali utakmicu ENBL lige, vozili smo se 13 sati tamo pa 13 sati nazad tako da smo izgubili jednu noć i to se osjetilo, kazao je trener Dubrave Tihomir Bujan nakon domaćeg poraza od Cibone (75:88)

U prvoj domaćoj utakmici nove sezone, pred punim tribinama, košarkaši Dubrave pružili su solidan otpor favoriziranoj Ciboni (75:88). Štoviše, na veliki odmor otišlo se minimalnom prednošću gostiju nakon čega su cibosi, u trećoj četvrtini, stvorili prijelomnu prednost (50:61) koju dubravaši više nisu uspijevali anulirati.

Kod domaćina prednjačio je američki bek Wright (20 koševa, četiri trice) a dvoznamenkasti su bili i Luka Babić (14 koševa) i Lovro Gnjidić (11 koševa, 6 asista). Na pobjedničkoj strani isticali su se kapetan Krešo Radovčić (16 koševa, 5 asista), Markus Lončar (12 koševa, 5 skokova), mladi Borna Katanović (10 koševa) i centar Matej Rudan (14 koševa, 7 skokova) koji je odigrao prvu utakmicu za Cibonu na razini koja se od njega očekuje.

Što se zapravo događalo tijekom utakmice opisala su obojica trenera. Najprije je zborio trener pobijeđenog sastava Tihomir Bujan:

- Cibona ima kvalitetnu rotaciju trenutačno od nas. Mi patimo bez ozlijeđenog Jure Škifića i Amerikanca Thea Johna koji nam se još nije priključio pa nam nedostaje kvalitete u reketu. A to bi oslobodilo malo veći prostor na perimetru. Ovako se mučimo. Imali smo želju no fizički nismo izdržali do kraja. Njima je Roberson ušao u drugom poluvremenu i unio novu energiju, vratio ih na razliku nakon čega mi više nismo imali ni fokusa niti energije da se vratimo. Dok je bilo snage bilo je i dobre igre. Kada je Gnjidić ostao bez snage nismo uspjeli parirati.

Dubravaše je zacijelo poprilično izmorilo putovanje u Bugarsku na prvu utakmicu ENBL lige.

- Vozili smo se 13 sati u jednom pravcu pa 13 nazad tako da smo izgubili jednu noć i to se osjetilo. Bit će iscrpljujuća ta liga jer je to nešto novo ne samo za igrače nego i za klub, sva ta putovanja i daleka gostovanja ali i igranje dvije utakmice tjedno. To je nešto novo za sve. Jer dvije utakmice tjedno znače manje treninga a mi tu imamo dosta neiskusnih igrača pa će i to u trenažnom dijelu biti hendikep.

I dok će Dubrava igrati dvije utakmice tjedno, Cibona će tri tjedna morati igrati tri utakmice tjedno što je nešto što, zacijelo, ne raduje trenera Ivana Rudeža.

- To je život profesionalaca i morat ćemo dati sve najbolje od sebe da se što bolje pripremimo i regeneriramo. Da koristimo sredstva oporavka i da damo sve što je u našoj moći.

U tim tjednima neće biti realno da se s ovako uskim kadrom ide punim gasom na sve tri utakmice. Zacijelo će se morati izabrati prioriteti.

- Morat ćemo ali morat ćemo i proširiti rotaciju.

Evo kako je pak Cibonin trener sagledao način s kojim se došlo do prvih (n)ovoprvenstvenih bodova izborenih u istočnom dijelu Zagreba.

- Nakon Prievidze i putovanja, imali smo dva dana da se pregrupiramo, usprkos prehladama. Nisam planirao uvoditi Robersona no utakmica nije krenula u željenom smjeru u prvom dijelu pa smo morali ići punim gasom. U drugom smo dijelu poboljšali igru u obrani, stigli do željenog "spejsinga" i do pobjede.

Kad je već spomenuo svog američkog beka, mi smo pomislili da ga Rudež uvodio nije jer čovjek vrlo brzo radi prekršaje pa je u posljednje dvije utakmice izlazio van s pet faulova nakon samo 17-18 minuta igre.

- Evo, sačuvao sam ga od prekršaja. Trebat će mu vremena da se privikne na sudačke kriterije.
Ključne riječi
Dubrava cibona košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
2
PRIJE 40 GODINA

Dražen Petrović učinio je nemoguće. Slovencima je u Zagrebu na današnji dan zabio 112 koševa

U premijernoj utakmici sezone 1985./1986. prvenstva tadašnje SFRJ Cibona je pobijedila Smelt Olimpiju s 81 košem razlike (158:77) pri čemu je Dražen Petrović srušio ligaški rekord i postigao 112 koševa. O tome nam priča Igor Đurović, jedan od Olimpijinih kadeta s kojima su Ljubljančani došli igrati tu utakmicu jer je klupski operativac zakasnio s prijavom seniorske momčadi

Učitaj još