U listopadu 2027. kreće NBA Europe, liga o kojoj hrvatski klubovi mogu samo sanjati

George Aivazoglou, NBA-ev glavni menadžer za Europu i Bliski istok, podijelio je s medijima neke detalje oko nadolazeže NBA Europe lige za koju se očekuje da će biti "porinuta" u 2027. godini.

- Najraniji start bio bi u listopadu 2027. godine. Naša je vizija poluotvoreno natjecanje sa 16 klubova - 12 stalnih i četiri kluba koji bi se kvalificirali kroz druga natjecanja, uglavnom kroz Ligu prvaka organiziranu od strane Fibe.

NBA povjerenik za Stari kontinent i bogate arapske zemlje ističe da NBA Europe planira nagraditi njihove dobre rezultate i tako kreirati prilike za manje klubove.

- Želimo stvoriti piramidalni sustav sličnoj nogometnoj Ligi prvaka i Europskoj ligi. Sviđa nam se ta usporedba jer je ljudima razumljiva a takav sustav nagrađuje kvalitetne momčadi. Želimo da snovi i priče o Pepeljugi, poput one s Leicester Cityjem i osvajanjem Premijer lige, i dalje budu mogući - kazuje Aivazoglou.

Potencijalne kandidate za tu ligu zacijelo zanima i format natjecanja o kojem NBA-ev povjerenik kazuje:

- To još uvijek istražujemo. Jednostavan je odgovor format round-robin u kojem svi igraju protiv svih nakon čega slijede doigravanje a potom i finale po europskim pravilima, budući da će momčadi nastaviti igrati svoja nacionalna prvenstva.

S obzirom na to da se o tom projektu sve glasnije priča neki bivši NBA igrači u toj priči vide svoju priliku na novu - dužnosničku - karijeru. Tako je Talijan Danilo Gallinari, dugogodišnji NBA igrač koji se vratio na Stari kontinent, kazao sljedeće:

- Neću više igrati u Europi no ako se pokrene NBA Europe mogao bih biti dio te priče kao netko od dužnosnika.

Ono što potiho u Ciboni sanjaju jest da bi jednog dana i klub koji je prije četiri desetljeća bio dvostruki europski prvak mogao participirati u NBA Europe. Doduše, teško nam je za vjerovati da se Cibona unutar samo dvije godine može etablirati do mjere da ju NBA doživi ozbiljno ali će, ako se ovaj klub preoblikuje športsko dioničko društvo, možda imati priliku to izboriti kroz Ligu prvaka. A to bi onda mogao biti izazov za netom umirovljenog NBA košarkaša Bojana Bogdanovića da se prihvati ponuđenog mu mjesta predsjednika Cibone.

Što pak o samoj ideji NBA lige u Europi netko kome je 26 godina NBA liga bila poslodavac pitali smo dugogodišnjeg NBA skauta Danka Cvjetićanina.

- To je jako atraktivna i dobra ideja jer će animirati javnost i doprinijeti većoj popularnosti košarke. NBA radi ekspanziju već godinama na sve načine. Ne znam kakva je sudbina Eurolige ako se to dogodi. Nije loša ideja da liga ne bude zatvorena, da postoji određena protočnost. Mene jedino brine pad kvalitete na tržištu mladih igrača. Taj odljev igrača u američke koledže, to je ozbiljan problem s kojim se nitko sustavno ne bavi. Ogromna je količina sličnih igrača a malo onih posebnih, malo je dijamanata. Sve manje i manje će ih biti a to je nešto što me brine već par godina. Uz sav taj odljev mladih igrača u američke koledže, koji sada jako dobro plaćaju, bit će jako teško popuniti te momčadi s kvalitetnim igračima.

Ideja da se ti klubovi oslone na postojeće velike nogometne klubove u velikim gradovima ekonomski ne zvuči loše.

- S obzirom na to da je pitanje koliko košarka donosi profita i da rijetko koji euroligaš posluje s plusom, dobro zvuči da ideja vezana uz nogometne klubove. Jer, njima transfer jednog igrača može pokriti proračun cijelog košarkaškog kluba na njih naslonjenog - kazuje Cvjetićanin.

NBA Europe je teoretski nova prilika za hrvatske klubove da se domognu neke elitne lige no pitanje je mogu li se oni ikad oporaviti (i financijski ojačati) do te razine da ih netko doživi dostojnim igranja u takvom natjecanju.