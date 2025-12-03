Slijede velike promjene u VAR tehnologiji! Bit će testirane na Svjetskom prvenstvu

Nogometni svijet mogao bi uskoro svjedočiti novoj fazi u razvoju suđenja. Uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine, Fifa razmatra izmjene koje bi proširile područje primjene VAR tehnologije, čime bi se dodatno promijenio način na koji se donose ključne odluke na terenu. Temeljna ideja krovne svjetske nogometne organizacije jest smanjiti broj pogrešaka sudaca u natjecanju u kojem svaka odluka može imati dalekosežne posljedice. Kako piše britanski Guardian, u razmatranju su dvije nove situacije u kojima bi VAR mogao dobiti ovlasti, a koje bi se mogle testirati upravo na SP-u 2026.

Rasprave o budućem razvoju VAR-a vode Fifa i Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB), institucija zadužena za definiranje nogometnih pravila. Ideja je otići korak dalje od sadašnjih provjera pogodaka, kaznenih udaraca i izravnih crvenih kartona te uvesti dodatne mehanizme koji bi povećali točnost ključnih odluka. Planiranje je već u ozbiljnoj fazi, a Svjetsko prvenstvo vidi se kao idealna pozornica za isprobavanje mogućih novosti.

Prema prijedlozima koji su trenutačno na stolu, VAR bi mogao intervenirati u dvije situacije koje dosad nisu bile obuhvaćene tehnologijom.

Prva se odnosi na odluke o izvođenju udarca iz kuta. Nova pravila omogućila bi VAR-u da provjeri je li lopta u potpunosti prešla gol-aut liniju te koji ju je igrač posljednji dirao. Time bi se smanjio broj pogrešnih odluka koje mogu rezultirati opasnim napadima ili pogodcima iz situacija koje zapravo nisu trebale postojati.

Druga potencijalna promjena tiče se drugog žutog kartona. Trenutačno VAR može reagirati samo kod izravnih crvenih kartona, dok isključenja zbog dva žuta kartona ostaju izvan njegova dosega. IFAB je već dao naslutiti da postoji spremnost za promjenu tog pravila, a Svjetsko prvenstvo 2026. moglo bi biti prvo veliko natjecanje na kojem bi se takva praksa primijenila.

Iako se ispravljanje odluka o kornerima na prvi pogled može činiti marginalnim pitanjem, u praksi ono može imati velik utjecaj na tijek utakmice. Takav stav iznio je i Pierluigi Collina, prvi čovjek Fifinog sudačkog odjela. Kao primjer naveo je finale Europskog prvenstva 2016., u kojem je Portugalu u produžecima pogrešno dosuđen slobodan udarac zbog navodnog igranja rukom na rubu kaznenog prostora – situacija koja je mogla završiti pogotkom. Prema Collini, fleksibilnija upotreba VAR-a mogla bi spriječiti takve pogreške.

Unatoč snažnom zalaganju Fife, prijedlozi nisu naišli na potpuno jedinstvo unutar IFAB-a. Na sastanku održanom u listopadu, ideja o provjeri kornera izazvala je skepsu kod predstavnika pojedinih nacionalnih liga. Njihova glavna briga odnosi se na mogućnost dodatnog prekidanja igre i usporavanja ritma utakmice. Budući da se već sada redovito provjeravaju pogoci i kazneni udarci, uvođenje kontrole nad kornerima – kojih u prosjeku ima desetak po susretu – moglo bi dodatno opteretiti sudački sustav.

– Smatramo da trenutačno nema potrebe za daljnjim širenjem primjene VAR-a. Naše je mišljenje da smo sada u dobroj ravnoteži. Naravno, svaki prijedlog ćemo razmotriti, ali ne mislimo da je proširenje nužno u ovom trenutku – izjavio je Mark Bullingham, izvršni direktor Engleskog nogometnog saveza i član IFAB-a.

Dodatni problem predstavlja i neravnomjerna dostupnost resursa. Na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. u VAR sobi sudjelovalo je čak pet sudaca po utakmici, dok ih je u Premier ligi, primjerice, samo dvoje. Osim toga, FIFA na svjetskim prvenstvima koristi posebnu Adidasovu loptu s ugrađenom tehnologijom koja omogućuje trenutačno utvrđivanje posljednjeg dodira, što većina nacionalnih liga trenutačno nema na raspolaganju.

Unatoč tim izazovima, Fifa ne odustaje od svoje zamisli. Plan je iskoristiti Svjetsko prvenstvo kao eksperimentalnu platformu, uz posebnu, privremenu dozvolu IFAB-a. Takav bi potez predstavljao presedan, jer se nove tehnologije i pravila u pravilu prvo testiraju u natjecanjima nižeg ranga.

U Fifi smatraju da uvjeti na Svjetskom prvenstvu – od velikog broja VAR sudaca i kamera do napredne tehnologije u lopti – omogućuju brze i precizne odluke bez značajnijeg narušavanja tijeka igre. Kako se odluka o nastavku igre ne može promijeniti nakon što se igra ponovno pokrene, svaki bi korner morao biti provjeren prije izvođenja. Procjene govore da bi većina takvih situacija bila jasna te bi provjere trajale svega nekoliko sekundi.

Dok se čini da će prijedlog vezan uz provjeru drugog žutog kartona naići na širu potporu i vrlo vjerojatno biti usvojen, sudbina VAR provjera kornera ovisit će o rezultatima testiranja na SP-u. Službeni prijedlog o drugom žutom kartonu trebao bi biti predstavljen na godišnjem zasjedanju IFAB-a 20. siječnja 2026. godine.