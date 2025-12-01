Donald Trump će prisustvovati ždrijebu SP-a: 'Nogomet će ovdje biti jako vruć'

Američki predsjednik Donald Trump prisustvovat će izvlačenju skupina Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. u Washingtonu u petak, potvrdila je u ponedjeljak glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

"U petak će predsjednik Trump prisustvovati izvlačenju skupina SP-a Kennedy Centru," rekla je novinarima glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Ždrijeb skupina održat će se 5. prosinca u Washingtonu s početkom u 18 sati po hrvatskom vremenu.

Hrvatska nogometna reprezentacija, kao što je već poznato, smještena je u drugu jakosnu skupinu, a nositelji su domaćini SAD, Kanada i Meksiko, te Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija i Njemačka.

U Washingtonu će se izvlačiti 12 grupa sa po četiri ekipe, a u trenutku ždrijeba bit će poznata 42 sudionika SP-a. Preostalih šest dobit ćemo u ožujku nakon dodatnih kvalifikacijskih miniturnira.

Dan kasnije FIFA će prenositi i otkrivanje rasporeda utakmica Svjetskog prvenstva. Naime, u petak će se saznati u kojoj će skupini igrati reprezentacije, a ažurirani raspored utakmica, s dodijeljenim stadionom i odgovarajućim vremenom početka svake utakmice, bit će objavljen u subotu, 6. prosinca.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino vodit će prezentaciju uz bivše igrače, a očekuje se da će biti prisutni i predstavnici 42 momčadi koje su se već kvalificirale.

FIFA je objavila kako proces raspodjele utakmica nakon ždrijeba ima za cilj stvoriti optimalne uvjete za igrače i navijače te, gdje je to moguće, omogućiti gledanje u više vremenskih zona.

Objava će se uživo prenositi s početkom u 18.00 sati po hrvatskom vremenu, na FIFA platformama, uključujući FIFA.com i FIFA-in YouTube kanal, osiguravajući da navijači diljem svijeta mogu pratiti objave u stvarnom vremenu. Prijenos uživo bit će dostupan i emiterima diljem svijeta.

Svjetsko prvenstvo 2026. - prvo sa 48 reprezentacija i 104 utakmice, održat će se u 16 gradova u tri zemlje, a za turnir je već prodano gotovo dva milijuna ulaznica. Turnir u SAD-u, Meksiku i Kanadi počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja u New Jerseyju.

Predsjednik SAD je u srpnju ove godine tijekom održavanja Svjetskog klupskog prvenstva u SAD čestitao FIFA-i na doprinosu razvoju nogometa diljem Amerike.

"Fantastično im ide. To je sport u razvoju. To je sjajan sport," rekao je predsjednik Trump tijekom intervjua za DAZN.

"Mislim da će nogomet ovdje biti jako "vruć". Već jest. Mislim da će biti jako dobro. Radi se o jedinstvu, o okupljanju svih i puno ljubavi među zemljama. Pretpostavljam da je ovo vjerojatno najinternacionalniji sport, tako da zaista može ujediniti svijet," kazao je Trump tada.