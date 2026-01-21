Naši Portali
DIJAMANT U RUDARIMA

Džeko se vratio u zemlju gdje je igrao nogomet karijere: Pokušat će vratiti velikana u prvu ligu

UEFA Conference League - Fiorentina v Dynamo Kyiv
JENNIFER LORENZINI/REUTERS
21.01.2026.
Schalke je posljednji puta u Bundesligi igrao 2022./23. kada su s 31 bodom završili 17.

Edin Džeko i službeno je novi član Schalkea. Jedan od najefikasnijih napadača 21. stoljeća tako se vraća u Njemačku nakon čak 14 i pol godina, no ovoga puta zaigrat će u drugom rangu njemačkog nogometa. 'Rudari' su trenutačno prvoplasirana momčad 'cvajte' s 28 bodova iz 18 kola, četiri više od drugog Elversberga, a Džeko bi im u drugom dijelu sezone trebao pomoći u vraćanju prvoligaškog statusa.

Bosanski Dijamant u Gelsenkirchen stiže iz Fiorentine gdje se nije naigrao u prvom dijelu sezone. Upisao je 18 nastupa uglavnom ulazeći s klupe za rezerve čime nije bio zadovoljan, a u nekoliko slučajeva se sukobio i s navijačima 'Viola' zbog vrlo loših momčadskih rezultata u prvom dijelu sezone. Jesen za Džeku nije bila dobra ni na individualnoj razini budući da je zabio samo dva pogotka.

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj

U Njemčkoj je već igrao za Wolfsburg, gdje je igrao možda i najbolji nogomet karijere zabivši 85 golova u 142 nastupa. Osvojio je nasov prvaka Njemačke u sezoni 2008./09., a sezonu kasnije bio je najbolji strijelac Bundeslige s 22 gola. U obje te sezone je proglašen i Wolfsburgovim igračem godine. 

Schalke je posljednji puta u Bundesligi igrao 2022./23. kada su s 31 bodom završili 17. Sedam puta bili su prvaci Njemačke, ali posljednji puta još 1957./58. Pet puta osvajali su DFB pokal (posljednji put 2010./11.), a 1997. osvojili su UEFA kup, a 2004. i 2005. podizali su trofej pobjednika Intertoto kupa.
