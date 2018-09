Slavni hajdukovac otkrio kakav je Modrić bio s 11 godina: 'Nikad to ne mogu zaboraviti'

Slavni Hajdukov nogometaš i dugogodišnji izbornik mladih selekcija sa 17-godišnjim stažem, Imoćanin Ivan Gudelj (58), nedavno je imenovan šefom reprezentacije do 19 godina. Gudelj se tako nakon pet godina vraća izborničkom poslu, nakon što je s Hrvatskom 2013. godine na SP-u do 17 godina u UA Emiratima bio zaustavljen u skupini.

– Taj je rezultat proglašen neuspjehom iako mislim da bi već sam plasman na veliko natjecanje trebao biti uspjeh i da u mlađim uzrastima rezultat ne bi trebao biti primaran. Važan da, ali primaran ipak ne – kaže nam Gudelj, za čiji se povratak na izborničku funkciju najviše zauzeo glavni instruktor HNS-a Sreten Ćuk, i sam čovjek iz sjajno organiziranoga sustava proizvodnje igrača.

Gudelj bez ustručavanja tvrdi da je taj sustav možda i najbolji na svijetu, što potkrepljuje egzaktnim podacima.

– Svi reprezentativci koji su sudjelovali u osvajanju svjetskoga srebra, izuzev Rakitića, prošli su kroz taj sustav. Gotovo svi oni imaju kontinuitet nastupanja za selekcije od svoje 13. godine – objašnjava Gudelj.

Žalostan zbog krize Hajduka

Iz vašega sustava izašao je i najbolji europski, možda uskoro i najbolji svjetski igrač Luka Modrić.

– Kao instruktor vodio sam kampove na Korčuli i Luka mi je prvi put iz Zadra tamo došao s 11-12 godina. On je već tada, kako mi to kažemo, jeo loptu. Prošao je on tada županijsku, regionalnu selekciju, sve je znao o nogometu, ali u tim godinama nemate motoriku koja vam je potrebna... I nikad ne mogu zaboraviti, ja sam kao izbornik selekcije do 17 godina išao gledati utakmicu kadetskog Kupa Hrvatske u Poreč; trener mu je bio Miroslav Stipić, i tu sam vidio Luku kako je igrački ‘kliknuo’ i dobio sve ono što mu je još bilo potrebno – prisjetio se Gudelj.

Lukini izgledi za Fifinu nagradu The Best?

– Po svemu što je ostvario ove godine, on je to priznanje zaslužio. Nositelj je Realove igre, koja s njim i bez njega nije isti, dok je u hrvatskoj reprezentaciji, drugoj na svijetu, jedini igrač bez kojega se ne može – naglašava Gudelj.

Kako gledate na razvoj reprezentativca Ante Rebića iz Imotske krajine, vašega zavičaja ?

– Rebić je igrač koji je imao specifičan put. Kako se u selekcije nije moglo probiti iz Vinjana, sugerirao sam tada da pokuša u Hajduku, gdje se ipak nije uspio nametnuti. Tada su se pojavili vlasnici NK Split Žužuli, kojima treba skinuti kapu; oni su ga podržali, stali iza njega. Ante me u svojim počecima podsjećao na Bokšića. On ima kvalitetu, drskost i prepotenciju, pozitivno je lud, nema nikakvih kompleksa i jedino što mu nedostaje u karijeri veliki je klub. Treba skinuti kapu Zlatku Daliću, ali i Niki Kovaču, koji je vjerovao u njega.

Kako kao legenda kluba proživljavate Hajdukovu krizu?

– Kad se spomene Hajduk, uvijek mi prorade emocije. Dio sam Hajdukovih veterana i klupskih legendi, i nezamislivo mi je da nema naše simbioze s klubom. Hajduk je trenutačno u krizi rezultata, za koju vjerujem da će ubrzo biti prevladana. Za mene Hajduk uvijek mora biti u borbi za prvo mjesto i biti dio Europe. Odnos sa Savezom? I na tom planu treba razgovarati, cijelu stvar učiniti pozitivnom, kao što se i čini. Hajduk je za moju prvu izborničku akciju bez oklijevanja pustio svoje igrače, što bi trebalo biti i normalno. Hrvatska je iznad svega, ali bez Hajduka se ne može – kaže Gudelj.

Imao tešku bolest

Na kraju, živopisna karijera legendarnoga nogometaša, naglo prekinuta u 26. godini zbog Ivanove bolesti, postala je predložak za dokumentarni film “Ivanova igra” redatelja Tomislava Žaje. U filmu je umjetnički obrađen dramatičan život jednog od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena, koji se uspio izdići iznad teške bolesti (hepatitis B) i životnih nevolja koje su ga snašle te svojom disciplinom i ustrajnošću danas može biti primjer mladim sportašima.

