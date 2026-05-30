AUTOMOTO

Bezzecchiju 'pole-position' u Italiji: Vlasnik svjetskog rekorda starta treći

Hina
30.05.2026.
u 16:30

Vodeći u prvenstvu srušio je rekord staze i pretekao dva Španjolca, Raula Fernandeza (Aprilia-Trackhouse) i njegovog momčadskog kolegu Jorgea Martina (Aprilia)

Talijan Marco Bezzecchi (Aprilia) postavio je u subotu na stazi Mugello najbrže vrijeme u kvalifikacijama za Veliku nagradu Italije, sedmu utrku MotoGP sezone.

Vodeći u prvenstvu srušio je rekord staze i pretekao dva Španjolca, Raula Fernandeza (Aprilia-Trackhouse) i njegovog momčadskog kolegu Jorgea Martina (Aprilia).

Ovo je prvi put da je Aprilia ostvarila plasman 1-2-3 u kvalifikacijama za premijer klasu, manje od mjesec dana nakon svog prvog plasmana 1-2-3 na Grand Prixu u Le Mansu.

Aktualni svjetski prvak, Španjolac Marc Marquez (Ducati), vrativši se nakon dvostruke operacije desnog stopala i ramena početkom svibnja, zauzeo je četvrto mjesto, ispred svog sunarodnjaka Fermina Aldeguera (Ducati-Gresini) i svog Talijana Francesca Bagnaie.
