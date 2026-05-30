Čelnici PSG-a pripremili ogromne bonuse za sve igrače, ako osvoje Ligu prvaka: Evo koliko će zaraditi

Nogometaši Arsenala i Paris Saint-Germaina danas će se sučeliti u finalu Lige prvaka. Dvije najbolje momčadi starog kontinenta o novom prvaku Europe odlučivat će od 18 sati na stadionu Ferenca Puškaša u Budimpešti. Za obje momčadi ulog je ogroman jer Arsenal može osvojiti svoj prvi kontinentalni trofej, dok PSG može postati tek druga momčad koja je obranila naslov u Ligi prvaka.

Naravno da motivacije ne nedostaje, ali o prvaku će odlučivati nijanse pa su u francuskom prvaku odlučiti dati svojim igračima dodatnu stimulaciju uoči finala. Čelnici kluba pripremili su premije za igrače u slučaju da osvoje Ligu prvaka drugu godinu zaredom. Francuski mediji pišu kako je iznos koji će svaki igrač dobiti okvirno milijun eura.

Valja istaknuti kako će i najveće zvijezde i rotacijski igrači kao i oni koji nisu previše igrali dobiti isti iznos. PSG je godinama unatrag jedan od najbogatijih svjetskih klubova, uostalom dva najveća transfera u povijesti su njihove kupovine. Ne čudi stoga što su spremni itekako bogato nagraditi svoje igrače za ispunjene najvećeg cilja.

Jedino je Real Madrid dosad uspio obraniti naslov prvaka Europe otkako se to natjecanje zove Liga prvaka. Madriđani su najbolji bili čak tri godine zaredom - 2016., 2017. i 2018. Njihov trener Luis Enrique može doći do svog trećeg trofeja u ovom natjecanju budući da je prvi osvojio s Barcelonom 2015.

Iskustvo je sigurno velika snaga Parižana u ovoj utakmici budući da su samo dvojica igrača iz momčadi Arsenala u prošlosti osvojila ovo natjecanje - Kai Havertz i Kepa Arrizabalaga.