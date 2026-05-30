Hajduk naciljao novo pojačanje: Žele jednog od najboljih igrača lige, ali planove im kvari Rijeka

Ubrzo nakon završetka prošle sezone postalo je jasno kako momčad Hajduka ovog ljeta očekuje velika rekonstrukcija nakon dolaska Poljaka Roberta Grafa na mjesto sportskog direktora. Klub je već objavio kako neće produljiti ugovore Anthonyju Kaliku i Ismaelu Diallu i kako se na trojicu važnih prvotimaca Huga Guillamona, Filipa Krovinovića i Zvonimira Šarliju više ne računa.

Kada se na to dodaju i Rokas Pukštas te Niko Sigur za koje se očekuje da će napraviti milijunske transfere, kostur momčadi bijelih ostaje prilično tanak. Zasad je stigao samo 22-godišnji veznjak Etnik Brutti, a prinova će morati biti još. Najnovije ime koje se povezuje s Hajdukom je ono Robina Gonzaleza, jednog od najboljih igrača HNL-a prošle sezone.

Omaleni kolumbijski ofenzivac ispao je iz lige s Vukovarom 1991, ali ostavio je odličan dojam u elitnom rangu. Sedam pogodaka i pet asistencija za posljednju momčad prvenstva sjajna je statistika. Jasno je kako je riječ o predobrom igraču da bi igrao u drugom rangu hrvatskog nogometa te je i klub spreman prodati.

Vukovarci su netom prije kraja sezone izvisili cijenu od milijun eura za svog igrača, a taj je iznos pozamašan za mnoge HNL klubove pa tako i Hajduk. Cijena bi mu mogla pasti s obzirom na ispadanje Vukovara, ali bijeli imaju još jedan problem. Interes za Gonzaleza iskazala je i Rijeka te bi se dva velika rivala mogla naći u borbi za potpis 27-godišnjeg ofenzivnog veznog igrača.