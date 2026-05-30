Neven Budak
Autor
Neven Budak

Kad raspravljamo o NDH i SFRJ, možda uopće ne analiziramo što je bilo, već u stvari najviše govorimo o svima nama danas

30.05.2026. u 17:58

Dok ćemo lako priznati da o starijoj hrvatskoj povijesti znamo malo ili ništa, dotle ćemo o ustašama i partizanima 'znati' sve, kao o nogometu

U najnovijoj epizodi emisije "Sve u 16" na Večernjakovoj televiziji razgovarali smo o "vječitoj" hrvatskoj dilemi: ustaše ili partizani. Već sam odabir teme može biti predmet rasprave: trebamo li se i dalje baviti problematikom Drugoga svjetskog rata i poraća ili trebamo zaboraviti tu razmjerno nedavnu prošlost i posvetiti se samo onome što je danas relevantno ili što može biti važno za budućnost? Netko će reći da su takvi razgovori gubitak vremena i da trebamo gledati prema onome što je sada i što tek dolazi, drugi će braniti stav da bez razumijevanja prošlosti ne možemo shvatiti ni sadašnjost, a kamoli predvidjeti budućnost. Treći će možda – a među njih spadam i ja – reći da raspravljajući o razdoblju NDH i socijalističke Jugoslavije ne analiziramo što je bilo, već govorimo o sebi danas, jer čemu služi povijest ako ne tome da uz njezinu pomoć gradimo vlastiti, sadašnji identitet?

SK
SkvikiZg
18:24 30.05.2026.

Zašto niko ne piše o 30 godinama prošlog stoljeća kada su masovno iseljavali Hrvati iz Hrvatske i na njihova imanja naseljavali Srbijance a ne mali broj obitelji jednostavno nestalo preko noč i na upit gdje su im je rečeno da su otišli u Ameriku i svoje imanje prodali zna se kome. Mi koji smo poodmsklih godina smo to čuli od onih koji su to sve vidli na svoje oči.

HA
Hary3
19:39 30.05.2026.

Pati Nešo.

PN
premda_nije
18:40 30.05.2026.

Neven Budak mason, o Vladimiru Nazoru masonu?!

