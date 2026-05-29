PROLAZNIK TRAŽIO POMOĆ ČASNICE

Vojni liječnici na Jarunu u zadnji tren spasili dječaka (5) koji se gušio trešnjom! 'Samo sam povikala: Ljudi idemo'

„U tom trenutku nismo razmišljali što imamo od opreme, nego samo da pomognemo. Ovo nije samo posao, ovo je poziv."

Pripadnici Hrvatske vojske spasili su život dječaku predškolske dobi koji se na Jarunu danas u kasnim poslijepodnevnim satima počeo gušiti trešnjom. Dramatična situacija dogodila se dok su pripadnici Vojno-zdravstvenog središta pripremali vojnu šatorsku bolnicu ROLE 2 za sutrašnji program.

Časnička namjesnica Maja Herceg, prva dočasnica Vojno-zdravstvenog središta i medicinska sestra po struci, ispričala je kako joj je u jednom trenutku prišao prolaznik i u panici rekao da se dijete guši svega stotinjak metara dalje. “Nisam ni trenutka razmišljala. Samo sam povikala: Ljudi, dijete se guši, idemo i svi smo odmah potrčali“, ispričala je časnička namjesnica Herceg. Vojni medicinski tim činili su bojnica Milijana Danilović, specijalistica opće kirurgije, satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, satnik Domagoj Krušelj Posavec, specijalist opće kirurgije, i medicinska sestra koji su odmah pristupili dječaku koji je bio pri svijesti i gušio se stranim tijelom te mu na licu mjesta pružili prvu pomoć.

Bojnica Danilović istaknula je kako se radilo o iznimno ozbiljnoj situaciji u kojoj je dijete aspiriralo strano tijelo, prema riječima bake koja je bila s njim: "Ovo je bila izvanredna situacija u kojoj smo se zatekli na vrijeme kako bi urgentno reagirali i doslovno spasili život. Dogodila se situacija da je petogodišnje dijete aspiriralo strano tijelo - trešnju. Mi smo pristupili prema protokolu, smirili smo baku koja je bila u pratnji dječaka i na licu mjesta izvadili smo strano tijelo i predali pacijenta hitnoj medicinskoj pomoći na daljnje zbrinjavanje".

Satnica Vrljičak, specijalizantica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine izvela je manevre prema protokolu zbrinjavanja akutne opstrukcije dišnog puta u djece nakon aspiracije stranog tijela i izvadila strano tijelo. "Bila nam je čast da smo mogli biti u blizini i pomoći djetetu", rekla je satnica Vrljičak. Satnica Vrljičak jedina je doktorica u Oružanim snagama RH koja je završila obuku S.E.R.E. razine C (Survival, Evasion, Resistance, Extraction), jedan od najzahtjevnijih segmenata vojnog osposobljavanja. Sudionici događaja istaknuli su kako ih je vodio osjećaj dužnosti i poziva. „U tom trenutku nismo razmišljali što imamo od opreme, nego samo da pomognemo. Ovo nije samo posao, ovo je poziv“, poručila je Maja Herceg.

Mister No
Mister No
20:36 29.05.2026.

Bravo!

