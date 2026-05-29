Vojni liječnici na Jarunu u zadnji tren spasili dječaka (5) koji se gušio trešnjom! 'Samo sam povikala: Ljudi idemo'

Pripadnici Hrvatske vojske spasili su život dječaku predškolske dobi koji se na Jarunu danas u kasnim poslijepodnevnim satima počeo gušiti trešnjom. Dramatična situacija dogodila se dok su pripadnici Vojno-zdravstvenog središta pripremali vojnu šatorsku bolnicu ROLE 2 za sutrašnji program.

Časnička namjesnica Maja Herceg, prva dočasnica Vojno-zdravstvenog središta i medicinska sestra po struci, ispričala je kako joj je u jednom trenutku prišao prolaznik i u panici rekao da se dijete guši svega stotinjak metara dalje. “Nisam ni trenutka razmišljala. Samo sam povikala: Ljudi, dijete se guši, idemo i svi smo odmah potrčali“, ispričala je časnička namjesnica Herceg. Vojni medicinski tim činili su bojnica Milijana Danilović, specijalistica opće kirurgije, satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, satnik Domagoj Krušelj Posavec, specijalist opće kirurgije, i medicinska sestra koji su odmah pristupili dječaku koji je bio pri svijesti i gušio se stranim tijelom te mu na licu mjesta pružili prvu pomoć.

Bojnica Danilović istaknula je kako se radilo o iznimno ozbiljnoj situaciji u kojoj je dijete aspiriralo strano tijelo, prema riječima bake koja je bila s njim: "Ovo je bila izvanredna situacija u kojoj smo se zatekli na vrijeme kako bi urgentno reagirali i doslovno spasili život. Dogodila se situacija da je petogodišnje dijete aspiriralo strano tijelo - trešnju. Mi smo pristupili prema protokolu, smirili smo baku koja je bila u pratnji dječaka i na licu mjesta izvadili smo strano tijelo i predali pacijenta hitnoj medicinskoj pomoći na daljnje zbrinjavanje".

Satnica Vrljičak, specijalizantica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine izvela je manevre prema protokolu zbrinjavanja akutne opstrukcije dišnog puta u djece nakon aspiracije stranog tijela i izvadila strano tijelo. "Bila nam je čast da smo mogli biti u blizini i pomoći djetetu", rekla je satnica Vrljičak. Satnica Vrljičak jedina je doktorica u Oružanim snagama RH koja je završila obuku S.E.R.E. razine C (Survival, Evasion, Resistance, Extraction), jedan od najzahtjevnijih segmenata vojnog osposobljavanja. Sudionici događaja istaknuli su kako ih je vodio osjećaj dužnosti i poziva. „U tom trenutku nismo razmišljali što imamo od opreme, nego samo da pomognemo. Ovo nije samo posao, ovo je poziv“, poručila je Maja Herceg.