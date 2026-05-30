Arsenal i PSG za naslov prvaka Europe: Evo gdje gledati finale Lige prvaka

Europska klupska sezona došla je svome kraju, a svoj vrhunac ima danas kada će se u finalu Lige prvaka u Budimpešti od 18 sati sastati Arsenal i PSG. Oba kluba osvojili su svoja nacionalna prvenstva te su se kroz sezonu profilirali kao najbolji u Europi i zasluženi sudionici finala.

Ostaje za vidjeti hoće li Arsenal uspjeti doći do svog prvog naslova prvaka ili će PSG postati prvi klub osim Real Madrida koji je uspio obraniti naslov prvaka Europe otkad se natjecanje zove Liga prvaka. Parižanima će ovo biti treće finale - prošle sezone demolirali su Inter s 5:0, dok je 2021. bolji bio Bayern. Arsenalu je ovo pak drugo finale, 2006. izgubili su od Barcelone.

Ovo finale Lige prvaka po mnogočemu je specifično. Prvo je koje se igra u novom terminu od 18 sati umjesto onog tradicionalnog od 21 sat. Osim toga, bit će ovo prvo finale Lige prvaka nakon čak 55 godina u kojem će se sastati dva kluba iz različitih glavnih gradova Europe. Ukupno će ovo biti tel četvrti takav slučaj.

Utakmica se igra na stadionu Ferenca Puškaša, a prijenos je dostupan na programima HRT 2 i Arena Sport 1.