Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠTO JE SLJEDEĆE?

Modrićeva ponoćna bomba: Je li se ovom porukom oprostio od Milana?

Serie A - AC Milan v Cagliari
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/4
VL
Autor
Karlo Koret
30.05.2026.
u 08:08

Neki mediji pišu kako bi se mogao umiroviti nakon tog natjecanja, no on još uvijek nije to potvrdio. Odluku o nastavku klupske karijere najvjerojatnije će donijeti nakon nastupa na svjetskoj smotri.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nije uspio izboriti Ligu prvaka sljedeće sezone s talijanskim Milanom što je bio zacrtani cilj uoči sezone. Rossoneri su većinu sezone proveli na jednom od prva četiri mjesta koja vode u elitno klupsko natjecanje, ali su sve prokockali u zadnjem kolu porazom protiv Cagliarija. Nakon toga preskočili su ih Roma i Como te će sljedeće sezone igrati Europsku ligu.

Jedno od glavnih pitanja u klubu koje se sada postavlja jest što će biti s Modrićem sljedeće sezone. Na jesen će napuniti 41 godinu, a jedan od uvjeta koje je postavio Milanu kako bi produljio ugovor (koji istječe krajem lipnja) jest igranje u Ligi prvaka sljedeće sezone. Kako to nije ostvareno, najrealnija opcija je da napusti klub, bilo da potraži novi ili da se umirovi.

Noćas oko ponoći, Modrić se oglasio porukom na društvenim mrežama koja se može shvatiti i kao njegov oproštaj od kluba:

- Sezona s lijepim i teškim trenucima, ali na kraju se moramo suočiti s teškom stvarnošću i priznati da nije završila kako smo željeli. Želio bih od srca zahvaliti svim navijačima Milana na ljubavi, poštovanju i velikoj podršci koju su mi pokazivali tijekom cijele godine. Forza Milan - napisao je na Instagramu.


Modrić se trenutačno nalazi u Rijeci gdje se s ostatkom hrvatske reprezentacije priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Neki mediji pišu kako bi se mogao umiroviti nakon tog natjecanja, no on još uvijek nije to potvrdio. Odluku o nastavku klupske karijere najvjerojatnije će donijeti nakon nastupa na svjetskoj smotri. Poznato je kako ima opciju vratiti se u Real Madrid, klub u kojem je kao igrač proveo 13 godina, ali tek nakon što se umirovi. Favorit na predsjedničkim izborima Florentino Perez želi ga vidjeti u jednoj od uloga u sportskom sektoru Kraljevskog kluba.
Ključne riječi
oproštaj poruka Milan Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
SK
SkvikiZg
08:38 30.05.2026.

Ima dosta love i nek se smiri sa tim razno raznim klubovima. Luka, dojdi doma i sa Dalićem povedi naše vatrene.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!