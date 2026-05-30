Modrićeva ponoćna bomba: Je li se ovom porukom oprostio od Milana?

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nije uspio izboriti Ligu prvaka sljedeće sezone s talijanskim Milanom što je bio zacrtani cilj uoči sezone. Rossoneri su većinu sezone proveli na jednom od prva četiri mjesta koja vode u elitno klupsko natjecanje, ali su sve prokockali u zadnjem kolu porazom protiv Cagliarija. Nakon toga preskočili su ih Roma i Como te će sljedeće sezone igrati Europsku ligu.

Jedno od glavnih pitanja u klubu koje se sada postavlja jest što će biti s Modrićem sljedeće sezone. Na jesen će napuniti 41 godinu, a jedan od uvjeta koje je postavio Milanu kako bi produljio ugovor (koji istječe krajem lipnja) jest igranje u Ligi prvaka sljedeće sezone. Kako to nije ostvareno, najrealnija opcija je da napusti klub, bilo da potraži novi ili da se umirovi.

Noćas oko ponoći, Modrić se oglasio porukom na društvenim mrežama koja se može shvatiti i kao njegov oproštaj od kluba:

- Sezona s lijepim i teškim trenucima, ali na kraju se moramo suočiti s teškom stvarnošću i priznati da nije završila kako smo željeli. Želio bih od srca zahvaliti svim navijačima Milana na ljubavi, poštovanju i velikoj podršci koju su mi pokazivali tijekom cijele godine. Forza Milan - napisao je na Instagramu.

Modrić se trenutačno nalazi u Rijeci gdje se s ostatkom hrvatske reprezentacije priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Neki mediji pišu kako bi se mogao umiroviti nakon tog natjecanja, no on još uvijek nije to potvrdio. Odluku o nastavku klupske karijere najvjerojatnije će donijeti nakon nastupa na svjetskoj smotri. Poznato je kako ima opciju vratiti se u Real Madrid, klub u kojem je kao igrač proveo 13 godina, ali tek nakon što se umirovi. Favorit na predsjedničkim izborima Florentino Perez želi ga vidjeti u jednoj od uloga u sportskom sektoru Kraljevskog kluba.