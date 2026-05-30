POČELI NEREDI

VIDEO Ogromna tučnjava navijača Arsenala i PSG-a uoči finala LP: Letjele baklje i udarci, dim prekrio ulicu

Ligue 1 - FC Metz v Paris St Germain
CATHERINE STEENKESTE/REUTERS
30.05.2026.
u 10:55

Do sukoba je došlo u petak navečer, oko 24 sata prije same utakmice. Gradske vlasti zato su odlučile pojačati osiguranje i držati obje navijačke skupine na oku

Danas od 18 sati u Budimpešti se igra finale najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja Lige prvaka. Susret će se momčadi prvaka Engleske Arsenala i prvaka Francuske Paris Saint-Germaina. Jutro uoči velikog finala, mnogi navijači oba kluba već su stigli u glavni grad Mađarske te su tamo sudjelovali u velikim neredima na ulicama.

Dvije navijačke skupine sukobile su se na gradskim ulicama, a snimka nereda brzo se proširila društvenim mrežama. Na videu se može vidjeti kako huligani međusobno razmjenjuju udarce, ali većinu sukoba prekrio je dim budući da su navijači palili baklje. U sukobu je sudjelovalo nekoliko desetaka huligana s obje strane.

Prema dostupnim informacijama, gore su prošli navijači Arsenala. Do sukoba je došlo u petak navečer, oko 24 sata prije same utakmice. Gradske vlasti zato su odlučile pojačati osiguranje i držati obje navijačke skupine na oku kako bi spriječili potencijalne nove sukobe navijača. Treba dodati kako su navijači PSG-a poznati kao jedni od najvatrenijih i najratobornijih ultrasa u Europi pa ovaj sukob, nažalost, ne dolazi kao veliko iznenađenje.

Ostaje za vidjeti hoće li se scene iz grada preseliti i na stadion budući da je finale Lige prvaka uvijek jedan od najvećih sportskih događaja godine. U skaldu s tim, na stadionu će biti pregršt dužnosnika osiguranja i policije.
Budimpešta navijački sukob PSG Arsenal Finale Lige prvaka

Avatar LijepaNašaHrvatska
LijepaNašaHrvatska
11:00 30.05.2026.

Balkanci

