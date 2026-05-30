NEOČEKIVANO

Liverpool iznenada smijenio trenera iako je trebao ostati: Već se zna i Slotov nasljednik

Hina
30.05.2026.
u 15:25

Njegova druga sezona u Liverpoolu transformirala se iz obrane naslova u očajničku borbu za kvalifikacije za Ligu prvaka

Liverpool je objavio da prekida suradnju s Nizozemcem Arneom Slotom, nakon što menadžer, koji je osvojio naslov Premier lige u svojoj prvoj sezoni, nije ispunio očekivanja te su završili na petom mjestu.

Bivši trener Feyenoorda Slot zamijenio je Jürgena Kloppa 2024. godine, a Nizozemac je impresionirao u svojoj prvoj sezoni u kojoj je Liverpool osvojio naslov prava Engleske.

Međutim, njegova druga sezona u Liverpoolu transformirala se iz obrane naslova u očajničku borbu za kvalifikacije za Ligu prvaka, a nisu uspjeli osvojiti ni domaći kup,.

"Ne treba ni spominjati da je ovo bila teška odluka za nas kao klub. Doprinos koji je Arne dao Liverpool FC-u u vremenu koje je s nama bio je značajan, smislen i - najvažnije od svega - za navijače i nas same - uspješan", navodi se u Liverpoolovoj izjavi.

"Istovremeno, kolektivno smo došli do zaključka da je promjena nužna kako bi klub mogao nastaviti napredovati. Ponovno, treba naglasiti da ovo nije odluka koja je donesena olako, ništa drugo".

Liverpool je izjavio da je proces imenovanja nasljednika u tijeku, a medijska izvješća povezuju Andonija Iraolu s tom ulogom nakon što je Španjolac doveo Bournemouth do šestog mjesta u ligi i kvalificirao se za Europsku ligu.
