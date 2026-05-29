IZ PRVOG BRAKA

Kći Brigitte Macron progovorila o majčinoj aferi s učenikom: 'U razredu je bio ludi dječak koji sve zna'

Vecernji.hr
29.05.2026.
u 20:30

U dokumentarcu "Brigitte Macron: Francuski roman" Tiphaine Auzière emotivno je posvjedočila o snazi veze svoje majke i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona

Veza koja intrigira javnost, ona između francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njegove supruge Brigitte Macron, dobila je novu perspektivu kroz riječi njezine kćeri iz prvog braka s bankarom Andréom-Louisom Auzièreom, Tiphaine Auzière. U vrijeme afere, Tiphaine je imala devet godina, a njezina majka bila je Macronova profesorica. Prisjetila se kako je sestra Laurence došla kući i rekla: "Mama, u našem razredu je ludi dječak koji zna sve o svemu". Bilo je očito da su "prilično zaljubljeni", kaže Auzière, iako je prihvaćanje situacije za obitelj bio velik izazov.

Unatoč početnim poteškoćama, Auzière danas na odnos majke i očuha gleda s divljenjem. U dokumentarcu "Brigitte Macron: Francuski roman" emotivno je posvjedočila o snazi njihove veze. "Ako moram dati viziju ljubavi, to su Emmanuel i mama. Kad su zajedno, gotovo kao da svijet ne postoji", izjavila je.  Auzière je odlučno stala i u obranu majke od, kako ih naziva, "mizoginih" i "seksističkih" napada zbog razlike u godinama. Istaknula je dvostruke standarde. "To su napadi koje ne bismo usmjerili na muške političare ili na muškarca koji bi pratio političarku", izjavila je Auzière, dodavši kako vjeruje da iza takvih komentara stoji puno ljubomore. 

Sad je dosta! Macronovi žestoko uzvraćaju udarac kako bi zaustavili teorije zavjere, a meta je ova osoba
Borba s negativnostima nastavila se godinama, eskaliravši širenjem dezinformacija. Prilikom promocije knjige "Assises", osvrnula se na lažne glasine, uključujući teoriju da je njezina majka rođena kao muškarac. U razgovoru za Paris Match izrazila je bijes zbog takvih laži, pokazujući kako se obitelj i danas suočava s napadima koji prelaze sve granice dobrog ukusa. 

Podsjetimo, Brigitte Marie-Claude Macron rođena je 13. travnja 1953. u Amiensu, iz obitelji vlasnika poznate tvornice čokolade Chocolaterie Trogneux. Bila je cijenjena profesorica književnosti, francuskog i latinskog, predavajući u Strasbourgu te kasnije u prestižnim pariškim školama poput Lycée Saint-Louis de Gonzague. Svoju profesorsku karijeru prekinula je 2015. kako bi podržala suprugovu političku ambiciju.

FOTO Nakon turneje po Italiji, Marko Kutlić nastupio u Zagrebu: Pogledajte djelić atmosfere
Sudbonosni susret dogodio se u katoličkoj srednjoj školi Lycée la Providence u Amiensu. Brigitte, tada udana profesorica francuskog jezika i majka troje djece, upoznala je 16-godišnjeg učenika Emmanuela Macrona, kolegu njezine kćeri Laurence. Njihova veza, unatoč velikoj razlici u godinama i njezinom bračnom statusu, izazvala je značajne kontroverze, a Macron ju je opisao kao "često tajnu, često skrivenu ljubav". Emmanuelovi roditelji poslali su ga u Pariz, nadajući se prekidu veze, no to se nije dogodilo. Njihova veza postala je službena kad je on navršio 18. Od prvog supruga, bankara André-Louisa Auzièrea, s kojim ima troje djece (Sébastiena, Laurence i Tiphaine), Brigitte se razvela u siječnju 2006., a za Emmanuela se udala 20. listopada 2007.
*dijelom uz pomoć AI
Ivana Perić
2
POSLALA PORUKU

VIDEO HRT-ova novinarka skinula je 50 kilograma, a sada se obračunala s hejterima: 'Počistite ispred vlastitog praga'

To su oni genijalci koje misle da je samo Ozempic GLP-1 lijek,  koje očito spominju ljudi koji nemaju ni blage veze o tome kako oni zapravo djeluju. Ljudi moji, to nije nikakva „nemoguća misija“ žderati kao da sutra ne postoji, piknuti se Ozempicom, anulirati sve što si požderao i eto tako ćeš izgubiti kilograme.  Zato bih tim „genijalcima“ poručila da se prije pisanja ipak malo informiraju o tome kako GLP-1 lijekovi djeluju, a tek onda neka dijele savjete i mišljenja, kazala je Ivana

VRAĆA SE DOMA

Goran Karan koncertom 'Oćeš doć?' otvara veliko glazbeno slavlje u Splitu

“Sve najbolje u mojoj karijeri počelo je u Splitu. Želim da i ovo veliko slavlje koje predstoji počne doma. Ostavit ću srce na pozornici”, poručuje Karan. Naziv koncerta inspiriran je rečenicom koja je obilježila generacije odrastanja u Dalmaciji – jednostavnim pitanjem “‘Oćeš doć?”, koje je nekad značilo početak svakog druženja, izlaska i ljetne večeri. Upravo tu emociju zajedništva i pripadnosti Karan želi prenijeti i na pozornicu

GLAZBENA NAGRADA

Počinje novo izdanje Rock&Off Toura: Maali, Gradske Bitange i Smrdljivi Martini na pozornicama diljem Hrvatske

Turneja započinje u Opatiji u petak, 29. svibnja na festivalu SlowMotion, gdje će publika imati priliku uživo doživjeti emotivni i atmosferični glazbeni rukopis koji donosi Maali. Njegov senzibilan spoj suvremenog indie popa, folka i introspektivnih tekstova posljednjih je mjeseci privukao pažnju publike i kritike, potvrdivši ga kao jedno od najzanimljivijih novih imena domaće scene. Maali nakon Opatije turneju nastavlja sredinom srpnja na Zlarinu

TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?

Ivanu zbunilo pitanje o hrvatskoj zastavi, znate li odgovor?

Pitanje je bilo je: Hrvatska zastava sadrži crvenu, bijelu, plavu, modru, žutu i koju još boju? Zelenu, ljubičastu, crnu ili ružičastu? Ivana je pretpostavila da bi točan odgovor mogla biti zelena boja, no nije bila sigurna pa zatražila pomoć publike. Publika je 27 posto glasova dala odgovoru A, 19 posto odgovoru B, čak 52 posto glasova osvojio je odgovor C, dok je za odgovor D glasalo svega dva posto publike.  Natjecateljica je vjerovala publici te je kao konačan odgovor odabrala C: crnu. Pokazalo se da je to i točan odgovor

Zagreb: Ivančica Pahor s prijateljicom Maricom Briški na špici
NA INSTAGRAMU

Bivša misica nakon borbe s teškom bolesti objavila emotivnu poruku: 'Uzor svima nama'

Istinska ljepota žene nije u savršenstvu, nego u načinu na koji nosi svoje životne priče", napisala je Pahor u opisu, dodavši hashtagove poput #beauty i #strongwomen (snažna žena). Pratitelji su odmah prepoznali dubinu njezine poruke te su je u komentarima obasuli riječima podrške i divljenja. ''Divna'', ''Uzor svima nama'', ''A ti si Ivančice primjer takve žene. I više'', samo su neki od komentara ispod objave.

