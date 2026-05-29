Kći Brigitte Macron progovorila o majčinoj aferi s učenikom: 'U razredu je bio ludi dječak koji sve zna'

Veza koja intrigira javnost, ona između francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njegove supruge Brigitte Macron, dobila je novu perspektivu kroz riječi njezine kćeri iz prvog braka s bankarom Andréom-Louisom Auzièreom, Tiphaine Auzière. U vrijeme afere, Tiphaine je imala devet godina, a njezina majka bila je Macronova profesorica. Prisjetila se kako je sestra Laurence došla kući i rekla: "Mama, u našem razredu je ludi dječak koji zna sve o svemu". Bilo je očito da su "prilično zaljubljeni", kaže Auzière, iako je prihvaćanje situacije za obitelj bio velik izazov.

Unatoč početnim poteškoćama, Auzière danas na odnos majke i očuha gleda s divljenjem. U dokumentarcu "Brigitte Macron: Francuski roman" emotivno je posvjedočila o snazi njihove veze. "Ako moram dati viziju ljubavi, to su Emmanuel i mama. Kad su zajedno, gotovo kao da svijet ne postoji", izjavila je. Auzière je odlučno stala i u obranu majke od, kako ih naziva, "mizoginih" i "seksističkih" napada zbog razlike u godinama. Istaknula je dvostruke standarde. "To su napadi koje ne bismo usmjerili na muške političare ili na muškarca koji bi pratio političarku", izjavila je Auzière, dodavši kako vjeruje da iza takvih komentara stoji puno ljubomore.

Borba s negativnostima nastavila se godinama, eskaliravši širenjem dezinformacija. Prilikom promocije knjige "Assises", osvrnula se na lažne glasine, uključujući teoriju da je njezina majka rođena kao muškarac. U razgovoru za Paris Match izrazila je bijes zbog takvih laži, pokazujući kako se obitelj i danas suočava s napadima koji prelaze sve granice dobrog ukusa.

Podsjetimo, Brigitte Marie-Claude Macron rođena je 13. travnja 1953. u Amiensu, iz obitelji vlasnika poznate tvornice čokolade Chocolaterie Trogneux. Bila je cijenjena profesorica književnosti, francuskog i latinskog, predavajući u Strasbourgu te kasnije u prestižnim pariškim školama poput Lycée Saint-Louis de Gonzague. Svoju profesorsku karijeru prekinula je 2015. kako bi podržala suprugovu političku ambiciju.

Sudbonosni susret dogodio se u katoličkoj srednjoj školi Lycée la Providence u Amiensu. Brigitte, tada udana profesorica francuskog jezika i majka troje djece, upoznala je 16-godišnjeg učenika Emmanuela Macrona, kolegu njezine kćeri Laurence. Njihova veza, unatoč velikoj razlici u godinama i njezinom bračnom statusu, izazvala je značajne kontroverze, a Macron ju je opisao kao "često tajnu, često skrivenu ljubav". Emmanuelovi roditelji poslali su ga u Pariz, nadajući se prekidu veze, no to se nije dogodilo. Njihova veza postala je službena kad je on navršio 18. Od prvog supruga, bankara André-Louisa Auzièrea, s kojim ima troje djece (Sébastiena, Laurence i Tiphaine), Brigitte se razvela u siječnju 2006., a za Emmanuela se udala 20. listopada 2007.

*dijelom uz pomoć AI