UŽIVO PSG izjednačio preko Demblelea iz kaznenog udarca (1:1)
Čelnici PSG-a pripremili ogromne bonuse za sve igrače, ako osvoje Ligu prvaka: Evo koliko će zaraditi
VIDEO Ogromna tučnjava navijača Arsenala i PSG-a uoči finala LP: Letjele baklje i udarci, dim prekrio ulicu
Arsenal i PSG za naslov prvaka Europe: Evo gdje gledati finale Lige prvaka
SVEČANOST U LISINSKOM

VIDEO Dirljiv govor Tomislava Tomaševića: 'Unatoč nekim predrasudama o nama...'

Zagreb: Svečana akademija povodom 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja Grada Zagreba i Dana državnosti Republike Hrvatske
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/6
Autori: Tomislav Krasnec, Večernji.hr
30.05.2026.
u 18:04

Govor je zaključio riječima zahvale upućenima svim braniteljima.

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je Svečana akademija povodom obilježavanja 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja Grada Zagreba i Dana državnosti Republike Hrvatske. Svečanosti su nazočili brojni uzvanici, među kojima i predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović te zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

U svom obraćanju okupljenima Tomašević je istaknuo kako su mnoge zagrebačke obitelji osobno povezane s Domovinskim ratom i njegovim nasljeđem. Podsjetio je da su među prisutnima brojni članovi obitelji hrvatskih branitelja te naglasio kako i sam ima obiteljsku poveznicu s ratnim vremenom.

“Unatoč nekim možda i predrasudama o nama, predsjedniku skupštine su i otac i majka hrvatski branitelji. Zamjenici gradonačnika Danijeli Dolenec je otac hrvatskih branitelj. Zamjeniku gradonačnika Luki Korlaetu je osam godina stariji brata hrvatskih branitelj. I meni na posljetku, je isto tako otac, ovdje pristuan, hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata. I mi smo svi ponosni na tu činjenicu.”

Najemotivniji dio govora bio je trenutak kada se prisjetio svog prvog susjeda i najboljeg prijatelja svojega oca, koji je sudjelovao u postrojavanju Zbora narodne garde u zagrebačkoj Kranjčevićevoj ulici 1991. godine. „Bio je moj prvi susjed i najbolji prijatelj mojeg oca....koji je šest mjeseci nakon postrojavanja Zbora narodne garde poginuo na ratištu i iza sebe je ostavio sina od dvije godine i suprugu koja je bila tada trudna sa sinom koji danas nosi njegovo ime, Nino”, rekao je Tomašević.

Naglasio je kako ovu priču ne iznosi kako bi izdvojio jednu sudbinu među tisućama drugih, već kako bi pokazao koliko su životi građana Zagreba isprepleteni s konkretnim sudbinama hrvatskih branitelja. „To ne govorim zato da bih istaknuo jednu takvu sudbinu, nego da bih prikazao koliko su naši životi prožeti takvim konkretnim sudbinama”, poručio je.

Gradonačelnik je istaknuo da upravo zbog takvih žrtava postoji trajna moralna obveza društva prema svim hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u obrani zemlje i stvaranju samostalne hrvatske države. „Zato je naša moralna dužnost da budemo vječno zahvalni svim hrvatskim braniteljima koji su branili našu domovinu i izborili se za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku”, rekao je.

Govor je zaključio riječima zahvale upućenima svim braniteljima. „Hvala što ste uvijek bili i što ste i dan danas domovini vjerni,” poručio je Tomašević, a njegove su riječi izazvale snažan emotivan odjek među okupljenima.

Obilježavanje 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada još je jednom podsjetilo na važnost očuvanja sjećanja na branitelje i njihovu ulogu u stvaranju moderne hrvatske države, ali i na osobne priče koje i danas žive među obiteljima, prijateljima i susjedima diljem Zagreba.

Ključne riječi
Domovinski rat Tomislav Tomašević Zagreb

Komentara 75

Pogledaj Sve
Avatar plaćenik deda Đorđa
plaćenik deda Đorđa
18:47 30.05.2026.

Dirljiv govor lika koji zabranjuje domoljubne koncerte i dopušta koncerte o povratku na srpsko Kosovo, dok cijela sekta posjećuje velikosrpske derneke o autorima memorandumu SANU.

Avatar Heisenberg
Heisenberg
18:50 30.05.2026.

Sekta Možemo koja je iznjedrila likove poput Bosanca, Njec Kranjeca, cijelu ekipu trgovaca afričkom djecom, koja na glavnom trgu vješa gej zastave , a istovremeno spriječava zastave hoda za život nema se što referirali na Domovinski rat, jer sve pobrojanoo je nespojivo s istim. Što dalje od branitelja sekto, jasno mi je da se za izbore spremate pa bi vam pokoji braniteljski glas dobro došao.

Avatar horuk
horuk
19:01 30.05.2026.

Tomaševiću, pitanje je otkuda ta slika o vama samozvanim lijevim pravednicima među pravednima? Rugate se svim hrvatskim simbolima čak ste bili protiv toga da se hrvatski jezik institutivno čuva i njeguje. U Zagreb pozivate i hodočastite svtaraoca memoranduma. Nijekate srbski ekstremizam čak su vam oni glavne žrtve a proglašavate sve neljevičarsko u Hrvatskoj ustaštvom da bi nas dehumanizirali. A tko je dehumaniziran taj nema ni ljudska prava a to je uvijek glavni cilj dehumanizacije podmetnutim fašizmom! Govorite o Hrvatima isto ono što najekstremniji desničari u susjedstvu o nama govore, od A do Ž identično ali to nikome ne smije biti sumnjivo. Slavite krijesovjma strašne zločine nad Hrvatima zarobljenicima, ženama i !!! djecom kao "oslobođenje". Branite iskapanje ondašnjih hrvatskih žrtava i reviziju srpsko komunističke "istine". Ta slika koju sami o sebi stvarate se ne može gurnuti na stranu jednim dirljivim govorom (koji vjj dobar dio Možemovaca i onako nebi potpisao)

