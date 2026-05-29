Ažurirane vrijednosti igrača u HNL-u: Belji se vrijednost utrostručila, a Livaji pala

Najpoznatija svjetska platforma za procjenu tržišne vrijednosti nogometaša, Transfermarkt, dvaput godišnje ažurira vrijednosti nogometaša u HNL-u. Nakon zaključenih ovosezonskih nadmetanja, ovog tjedna stiglo je novo ažuriranje vrijednosti igrača iz domaćeg dvorišta.

Uvjerljivo najzapaženiji skok u vrijednosti je dobio napadač Dinama Dion Drena Beljo. Nakon fenomenalne sezone, u kojoj je postigao 38 pogodaka u svim natjecanjima, Belji je vrijednost skočila s četiri na čak 12 milijuna eura, dakle utrostručila se.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Time je Beljo postao igrač s najvećom vrijednosti u HNL-u. Na diobi drugog mjesta nalaze se Rijekin glavni talisman Toni Fruk, čija je vriijednost ostala na devet milijuna eura, te Dinamov stoper Sergi Dominguez, koji je također ubilježio ogroman rast, s dva i pol na devet milijuna eura. Nakon njih slijedi još jedan igrač Dinama, Ismael Bennacer, čija je vrijednost pala s devet na osam milijuna eura.

Nisu Beljo i Dominguez jedini iz redova Dinama čija je vrijednost narasla. Luki Stojkoviću je vrijednost narasla s tri na sedam milijuna eura, Mounsefu Bakraru s dva na tri milijuna eura, Gabrielu Vidoviću, Niki Galešiću i Arberu Hoxhi s dva i pol na tri milijuna eura, Morisu Valinčiću s dva na dva i pol milijuna eura, a Mateu Lisici, Marku Soldi i Bruni Godi s 1,3 na 1,5 milijuna eura.

Od istaknutih rastova još vrijedi izdvojiti i Hajdukovog Rokasa Pukštasa, čija je vrijednost skočila s pet na šest milijuna eura, te Rijekinog Tiaga Dantasa čija je vrijednost iznosila 2,8 mil. €, a sada iznosi četiri milijuna eura. Također, desnom beku Rijeke, Anti Oreču vrijednost je porasla s 1,5 na dva milijuna eura.

Što se tiče padova, najveće su zabilježili Osijekov ofenzivac Anton Matković i zaboravljeni Dinamov bek Ronael Pierre-Gabriel. Obojici je vrijednost pala za 1,5 milijun eura. Matković sad vrijedi jedan i pol milijun eura, a Gabriel milijun eura. Uz već ranije spomenutog Bennacera, još jedan igrač je ubilježio pad vrijednosti od milijun eura, a to je stoper plavih Raul Torrente koji je praktički cijelu sezonu propustio zbog ozljede. Sada vrijedi 2,5 milijuna eura.

Brojni padovi su se u vrijednostima ubilježili kod Hajduka. Kapetan Marko Livaja s tri milijuna eura vrijednosti doživio je pad na 2,8 milijuna, a Bruno Durdov je pao s 3 na 2,5 milijuna eura. Vrijednosti su pale i Ivici Ivušiću, Ikeru Almeni, Filipu Krovinoviću, Hugi Guillamonu, Abdoulieju Sanyangu Bambi, Luki Hodaku, Anti Rebiću....

Ukupno gledano, nakon najnovijeg ažuriranja, 58 igrača u HNL-u ima vrijednost od barem milijun eura. Među tih 58 nogometaša, najviše ih dolazi iz Dinama (21), potom iz Hajduka (15), Rijeke (9), Gorice (4), Osijeka (3), Varaždina (2), Istre (2), Slaven Belupa (1) i Lokomotive (1). Jedino novi prvoligaš Rudeš nema nijednog igrača s vrijednosti od barem milijun eura.