Iz ljekarni se povlači serija ovog lijeka, u pakiranju pronađene krhotine stakla

Povlači se jedna serija lijeka Convulex 50 mg/ml sirup, čija je djelatna tvar natrijev valproat. Riječ je o seriji M00651, s rokom valjanosti do prosinca 2030. godine. Do povlačenja dolazi iz opreza nakon što je iz druge države članice Europske unije prijavljeno odstupanje u jednom pakiranju lijeka u kojem su pronađene krhotine stakla.

Kako se ne može potpuno isključiti mogućnost da su i druga pakiranja iz iste serije zahvaćena tim nedostatkom, preventivno se povlači cijela serija, a povlačenje provode distributeri Oktal Pharma i Phoenix farmacija u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), a provodi se do razine ljekarni.

HALMED navodi da je sporna serija u Hrvatskoj bila dostupna u vrlo ograničenim količinama, i to preko postupka izvanrednog unošenja na temelju pojedinačnih recepata. Pacijenti koji koriste taj lijek i imaju bilo kakva pitanja o terapiji trebaju se obratiti svom liječniku ili ljekarniku.