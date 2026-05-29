Nekadašnji prvi vratar Dinama odlazi s Maksimira: Evo gdje bi trebao nastaviti karijeru

Ivan Nevistić započeo je sezonu kao neprikosnovena jedinica zagrebačkog Dinama, no nije opravdao taj status. Još u jesenskom dijelu sezone mjesto među vratnicama morao je prepustiti Ivanu Filipoviću, a dolaskom Dominika Livakovića postao je trek treća opcija među na golu plavih.

Logično je stoga zaključiti kako je Nevistić blizu odlaska s Maksimira, a taj transfer približava se svojoj realizaciji. Interes za njega pokazuje engleski drugoligaš Queens Park Rangers, pišu 24sata, klub u kojem je svojevremno igrao Niko Kranjčar. Golman Dinama već je navodno dogovorio osobne uvjete s klubom te preostaje samo da se dogovore Dinamo i QPR.

Transfermarkt Nevistića procjenjuje na 500 tisuća eura, a u tom bi se rangu trebala kretati i odšteta koju će Englezi morati platiti. Moguće je da ona bude i nešto veća budući da vratar ima još dvije godine ugovora s Dinamom. QPR je najozbiljniji kandidat za njegovo dovođenje, ali postoji interes i klubova iz Njemačke, Poljske i Nizozemske koji bi mogli natjerati klub iz Londona da plati nešto više.

Nevistić je u Dinamo stigao u siječnju 2021. iz Rijeke za tri milijuna eura i trebao je biti nasljednik Dominika Livakovića. Drugu polovicu te sezone proveo je na posudbi u klubu s Kvarnera, a sljedeću sezonu u Lokomotivi. Za plave je odigrao 86 utakmica i primio 92 pogotka, a 35 puta sačuvao mrežu praznom.