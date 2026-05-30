Pao novi potpis na Poljudu: Hajduk Dinamu preoteo jednog od najtalentiranijih igrača

Anđelo Šutalo uskoro bi trebao postati novi igrač Hajduka u koji će prijeći iz zagrebačkog Dinama. 19-godišnji ofenzivni vezni igrač u posljednjih se nekoliko godina prometnuo u jednog od najtalentiranijih igrača u akademiji plavih, ali nikada nije debitirao za prvu momčad. Hajduk ga je tako privukao ponudivši mu profesionalni ugovor.

Isto je učinio i Dinamo, no plavi nisu ispratili financijske uvjete koje su ponudili iz Hajduka. Za njega su zainteresirani bili i Rijeka te Varaždin kao i neki klubovi iz Njemačke i Italije. On se ipak odlučio za Hajduk te će tako sljedeće sezone nastupati za prvu momčad bijelih s kojima je potpisao trogodišnji ugovor. Hajduku će se pridružiti nakon što mu istekne aktualni ugovor s Dinamom koji traje do sredine lipnja.

Šutalo je nogomet počeo igrati u Neretvi, klubu iz rodnog mu Metkovića. Tamo su ga primijetili skauti Dinama i doveli ga u redove plavih gdje je proveo posljednje četiri godine. Zanimljvo je kako mu je posljednja utakmica u dresu Dinama bila upravo protiv Hajduka, iako nije nastupio u posljednjem kolu juniorskog prvenstva.

Šutalo je i standardni reprezentativac Hrvatske do 19 godina. Za tu je selekciju dosad upisao 14 nastupa i zabio tri, a namjestio dva pogotka. Posebno se istaknuo u utakmici protiv Srbije u studenom prošle godine kada je zabio dva, a asistirao za jedan pogodak u pobjedi 4:1.