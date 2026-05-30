Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZALOG ZA BUDUĆNOST

Pao novi potpis na Poljudu: Hajduk Dinamu preoteo jednog od najtalentiranijih igrača

Zagreb: Dinamo i Hartberg odigrali prijateljsku utakmicu
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
30.05.2026.
u 13:48

Za njega su zainteresirani bili i Rijeka te Varaždin kao i neki klubovi iz Njemačke i Italije. On se ipak odlučio za Hajduk te će tako sljedeće sezone nastupati za prvu momčad bijelih

Anđelo Šutalo uskoro bi trebao postati novi igrač Hajduka u koji će prijeći iz zagrebačkog Dinama. 19-godišnji ofenzivni vezni igrač u posljednjih se nekoliko godina prometnuo u jednog od najtalentiranijih igrača u akademiji plavih, ali nikada nije debitirao za prvu momčad. Hajduk ga je tako privukao ponudivši mu profesionalni ugovor.

Isto je učinio i Dinamo, no plavi nisu ispratili financijske uvjete koje su ponudili iz Hajduka. Za njega su zainteresirani bili i Rijeka te Varaždin kao i neki klubovi iz Njemačke i Italije. On se ipak odlučio za Hajduk te će tako sljedeće sezone nastupati za prvu momčad bijelih s kojima je potpisao trogodišnji ugovor. Hajduku će se pridružiti nakon što mu istekne aktualni ugovor s Dinamom koji traje do sredine lipnja.

Šutalo je nogomet počeo igrati u Neretvi, klubu iz rodnog mu Metkovića. Tamo su ga primijetili skauti Dinama i doveli ga u redove plavih gdje je proveo posljednje četiri godine. Zanimljvo je kako mu je posljednja utakmica u dresu Dinama bila upravo protiv Hajduka, iako nije nastupio u posljednjem kolu juniorskog prvenstva.

Šutalo je i standardni reprezentativac Hrvatske do 19 godina. Za tu je selekciju dosad upisao 14 nastupa i zabio tri, a namjestio dva pogotka. Posebno se istaknuo u utakmici protiv Srbije u studenom prošle godine kada je zabio dva, a asistirao za jedan pogodak u pobjedi 4:1.
Ključne riječi
talentirani nogometaš Anđelo Šutalo Dinamo Hajduk

Komentara 1

Pogledaj Sve
NI
nitkoinista
13:56 30.05.2026.

bravo za hajduk ali ne vjerujem dai ga je dinamo tek tako pustio

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
PUNO SKOKOVA U DINAMU

Ažurirane vrijednosti igrača u HNL-u: Belji se vrijednost utrostručila, a Livaji pala

Ukupno gledano, nakon najnovijeg ažuriranja, 58 igrača u HNL-u ima vrijednost od barem milijun eura. Među tih 58 nogometaša, najviše ih dolazi iz Dinama (21), potom iz Hajduka (15), Rijeke (9), Gorice (4), Osijeka (3), Varaždina (2), Istre (2), Slaven Belupa (1) i Lokomotive (1). Jedino novi prvoligaš Rudeš nema nijednog igrača s vrijednosti od barem milijun eura

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!