Terenska kampanja protiv 'Plenkovićeve inflacije' ima smisla bude li SDP još i upisivao dragovoljce koji će s Hranjem krenuti u Hormuz

Što je bitnije, rast ili pomoć u poskupljenjima. Dvije stvari trenutačno podižu inflaciju, jedna je globalna, druga je hrvatska. Najteža stvar kod obnašanja dužnosti premijera jest to što nemaš vremena za razmišljanje, napisao je krajem siječnja Rishi Sunak, bivši britanski konzervativni premijer (2022. – 2024.), prije toga ministar financija (2020. – 2022.), ekonomski znalac i biznismen, a odnedavno i dosta dobar kolumnist u londonskom The Timesu. Premijer nema vremena za razmišljanje jer, dodao je Sunak, ono hitno uvijek iznova istiskuje ono bitno. I onda to završi tako da, jednom kad se nađeš u Downing Streetu 10, prečesto reagiraš na događaje umjesto da ih oblikuješ. To što je Sunak napisao za Downing Street 10 vrijedi, naravno, i za Trg svetog Marka 2, odnosno Banske dvore u Zagrebu, i za niz drugih sličnih adresa.