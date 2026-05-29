Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'MARKETINŠKI TRIKOVI'

Štimac ponovno bez dlake na jeziku: 'To je ključni problem Hajduka, a već vidim radost kod igrača B momčadi'

Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
29.05.2026.
u 16:38

"Mogu zamisliti kako će biti sretni oni koji će za Hajduk B igrati u četvrtom rangu. To će biti divota. Roditelji će biti sretni, menadžeri će biti sretni. Djeca će imati nadasve izraženu glad za dokazivanjem u četvrtoj ligi"

Najnoviji gost emisije 'Sport nedjeljom' koja će se u nedjelju 31. svibnja od 15:20 emitirati na programu MAXSport 1 je bivši trener Hajduka, nekadašnji hrvatski izbornik i akrualni trener mostarskog Zrinjskog  - Igor Štimac. 58-godišnji hrvatski stručnjak poznat je po britkom jeziku i govoru bez ikakve zadrške.

Tako je bilo i ovoga puta kada je kritizirao o temi koja je obilježila prošlu sezonu za bijele, odnosu Gonzala Garcije i Marka Livaje:

- Što je to točno Garcia posložio? Igrali su jedini koji su bili sposobni igrati. Situacija s Livajom nije mali problem, to je ključni problem. Klub mora biti zahvalan Marku. Prije svega, zato što je odlučio ostati u Hajduku, što je bilo fenomenalno za klub. Upravo je Marko Livaja najzaslužniji za euforiju koja je nastala - istaknuo je pa se okrenuo sportskoj politici kluba:

- Vi tako imate eksponat ako se cijeli klub zasniva na marketingu, jer potezi koji su se vukli nisu bili stručni, već marketinški. Povratak Subašića, Kalinića, Rakitića, Rebića... Sve je to marketing. Sa stajališta struke, njihova učinkovitost ne postoji. Jedina iznimka je Marko Livaja.

Dao je svoje mišljenje i o drugoj momčadi kluba koja će se sljedeće sezone natjecati u četvrtom rangu hrvatskog nogometa:

- Mogu zamisliti kako će biti sretni oni koji će za Hajduk B igrati u četvrtom rangu. To će biti divota. Roditelji će biti sretni, menadžeri će biti sretni. Djeca će imati nadasve izraženu glad za dokazivanjem u četvrtoj ligi. Već vidim tu radost - poručio je uz puno sarkazma u glasu.

Za kraj je dao savjet gradskom rivalu svog Zrinjskog, Veležu. Poručio im je da se prime nogometa i rada jer mostarski derbi više ni nije derbi. "To je kao da madriski derbi igraju Real Madrid i Rayo Vallecano... Samo što Rayo nekad i pobijedi" - rekao je.

Sve isječke iz najave emisije možete pogledati OVDJE.
Ključne riječi
Marko Livaja Hajduk 2 Hajduk Igor Štimac sport nedjeljom

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
PUNO SKOKOVA U DINAMU

Ažurirane vrijednosti igrača u HNL-u: Belji se vrijednost utrostručila, a Livaji pala

Ukupno gledano, nakon najnovijeg ažuriranja, 58 igrača u HNL-u ima vrijednost od barem milijun eura. Među tih 58 nogometaša, najviše ih dolazi iz Dinama (21), potom iz Hajduka (15), Rijeke (9), Gorice (4), Osijeka (3), Varaždina (2), Istre (2), Slaven Belupa (1) i Lokomotive (1). Jedino novi prvoligaš Rudeš nema nijednog igrača s vrijednosti od barem milijun eura

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!