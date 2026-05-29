Štimac ponovno bez dlake na jeziku: 'To je ključni problem Hajduka, a već vidim radost kod igrača B momčadi'

Najnoviji gost emisije 'Sport nedjeljom' koja će se u nedjelju 31. svibnja od 15:20 emitirati na programu MAXSport 1 je bivši trener Hajduka, nekadašnji hrvatski izbornik i akrualni trener mostarskog Zrinjskog - Igor Štimac. 58-godišnji hrvatski stručnjak poznat je po britkom jeziku i govoru bez ikakve zadrške.

Tako je bilo i ovoga puta kada je kritizirao o temi koja je obilježila prošlu sezonu za bijele, odnosu Gonzala Garcije i Marka Livaje:

- Što je to točno Garcia posložio? Igrali su jedini koji su bili sposobni igrati. Situacija s Livajom nije mali problem, to je ključni problem. Klub mora biti zahvalan Marku. Prije svega, zato što je odlučio ostati u Hajduku, što je bilo fenomenalno za klub. Upravo je Marko Livaja najzaslužniji za euforiju koja je nastala - istaknuo je pa se okrenuo sportskoj politici kluba:

- Vi tako imate eksponat ako se cijeli klub zasniva na marketingu, jer potezi koji su se vukli nisu bili stručni, već marketinški. Povratak Subašića, Kalinića, Rakitića, Rebića... Sve je to marketing. Sa stajališta struke, njihova učinkovitost ne postoji. Jedina iznimka je Marko Livaja.

Dao je svoje mišljenje i o drugoj momčadi kluba koja će se sljedeće sezone natjecati u četvrtom rangu hrvatskog nogometa:

- Mogu zamisliti kako će biti sretni oni koji će za Hajduk B igrati u četvrtom rangu. To će biti divota. Roditelji će biti sretni, menadžeri će biti sretni. Djeca će imati nadasve izraženu glad za dokazivanjem u četvrtoj ligi. Već vidim tu radost - poručio je uz puno sarkazma u glasu.

Za kraj je dao savjet gradskom rivalu svog Zrinjskog, Veležu. Poručio im je da se prime nogometa i rada jer mostarski derbi više ni nije derbi. "To je kao da madriski derbi igraju Real Madrid i Rayo Vallecano... Samo što Rayo nekad i pobijedi" - rekao je.

