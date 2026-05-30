Potez Hrvata prije odlaska iz apartmana podijelio je korisnike: ‘Ne pada mi na pamet’

asprava o tome što se smatra pristojnim ponašanjem prilikom napuštanja unajmljenog smještaja ponovno je postala aktualna zahvaljujući objavi na Redditu. Korisnik pod imenom "nemobody34" podijelio je svoje iskustvo nakon što ga je prijateljica kritizirala, nazvavši ga "neodgojenim i bezobraznim" jer nije temeljito očistio apartman za sobom. On je, kako navodi, odvojio korištenu posteljinu i ručnike, bacio svo smeće i oprao korišteno posuđe. S druge strane, njegova prijateljica je zadnji dan odmora provela ribajući podove, perući stakla, terasu i WC te je čak prebrisala elemente maramicama za prašinu. Autor je zaključio kako smatra da ni osnovno pospremanje nije njegova obveza jer "iznajmljivač to sve dobro naplati" i upitao zajednicu za mišljenje.

Reakcije na njegovu objavu bile su brze i gotovo jednoglasne - velika većina korisnika stala je na njegovu stranu, smatrajući da je njegova prijateljica pretjerala. "Ostavljam apartman kao sobu u hotelu. Čišćenje je valjda u cijeni apartmana, ne pada mi na pamet usisavati, prati prozore i presvlačiti posteljinu", stoji u najpopularnijem komentaru koji je prikupio stotine glasova podrške. Mnogi su se složili da je plaćanje smještaja ujedno i plaćanje usluge, a ne unajmljivanje prostora za rad.

Komentari su varirali od šaljivih do praktičnih. "Kakva ste vi stoka. Ja ne da počistim apartman nakon odmora, nego im dogradim još jednu etažu na kući, sa vanjskim stepenicama", našalio se jedan korisnik, dok su drugi isticali apsurdnost trošenja dragocjenog vremena na godišnjem odmoru. "Doslovno je mogla tih pol dana što je čistila provesti razgledavajući mjesto/grad koje je došla posjetiti", primijetio je jedan komentator. Opći konsenzus bio je da je autor napravio i više nego dovoljno, a da je ponašanje njegove prijateljice ekstremno i nepotrebno.

U raspravu su se uključili i sami iznajmljivači te osobe s iskustvom u čišćenju apartmana, a njihovi odgovori potvrdili su mišljenje većine. Jedan iznajmljivač je napisao: "Kao iznajmljivač osobno mislim da ti frendica pretjeruje. Cijenim kad operete suđe iza sebe i kad bacite smeće. Čišćenje je sastavni dio iznajmljivanja i mislim da nitko normalan ne očekuje da čistite iza sebe".

Bivša sobarica podijelila je zanimljiv uvid, rekavši kako joj je ponekad bilo lakše kada gosti ostave nered jer onda zna da mora sve početi od nule. "Ozbiljni vlasnici apartmana će ionako sve opet izribati iza njenog 'čišćenja', tako da je uzalud protratila polovicu svog dana odmora", zaključio je drugi korisnik. Iznajmljivači su potvrdili da se nakon svakog gosta provodi detaljno čišćenje, bez obzira na stanje u kojem je apartman ostavljen, jer je sigurnost i čistoća za sljedeće goste prioritet. Prema tome, trud prijateljice, iako dobronamjeran, bio je suvišan.