Govoriti protiv vatrenih izvan je svake pameti, a ismijavanje je - neukusno!

Prije manje od dva mjeseca doživio sam jedan od najljepših dana u svom životu. U središtu Zagreba, zajedno s gotovo pola milijuna ljudi, dočekao sam naše vatrene junake, osvajače svjetskog srebra u Rusiji. Vibra koju sam tamo osjetio bila je neponovljiva, toliko pozitivne energije na jednom mjestu...

Dalić je bio heroj kojega su neki predlagali za predsjednika države, a naši nogometaši najbolji na svijetu... Tko je tada mogao i zamisliti da će samo dva mjeseca poslije situacija biti dijametralno suprotna.

Jedan poraz, doduše prilično težak, sve je promijenio. Ispijajući jutarnju kavu sa svih strana slušao sam o toj utakmici, o "neznalici Daliću", "Modriću koji ne zaslužuje Zlatnu loptu" i još kojekakve bezvezarije. Na društvenim mrežama krenulo je ismijavanje, kreiraju se razne stranice, što je, barem meni, prilično neukusno.

Istina, jučerašnji poraz od Španjolske najteži je u našoj povijesti i on boli, jasno mi je da je ostavio traga na svima nama. Najviše me zapravo smetala ravnodušnost u igri naših nogometaša, kojima je vidno nedostajao onaj pravi žar. Međutim, govoriti da odjednom nemaju pojma, izvan je svake pameti.

Jučerašnja momčad i ona sa SP-a nisi ni približno iste. Ostali smo bez vratara, glavnog braniča Lovrena, Strinića koji je, pokazalo se jučer, bolji od Pivarića, nema Rebića koji je bio naš razarač, a o tome koliko nam nedostaje Mandžukić ne treba ni govoriti. Kad se tome doda da smo rano ostali bez Vrsaljka, jasno je da nam se potpuno promijenila 'krvna slika'. Pa ne postoji reprezentacija na svijetu, čak ni Francuska, koja ne bi osjetila izostanak šestorice krucijalnih igrača.

Kako je izbornik govorio, za nas je ovo selekcija, priprema za kvalifikacije koja će Daliću jasno dati do znanja na koga može, a na koga ne može računati. Nije bilo ugodno gledati sinoćnju predstavu, svima nam je bilo neugodno, i jasno je da je krivica na igračima i stručnom stožeru. No, bez obzira na to, ne treba očajavati. Jer, kako bi Hladno pivo otpjevalo: "Nije sve tako sivo".

Možda je ovaj poraz čak i dobro došao jer će zasigurno otrijezniti naše igrače i probuditi ih iz tog lijepog ljetnog sna. Ako iz 'španjolske šestice' svi izvučemo pouke, onda problema nema.

