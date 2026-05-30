OTPISANI VUK

Klub više ne računa na vatrenog, ali interesa za njim ne nedostaje: Evo tko sve želi Majera

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Hamburg SV
Fabian Bimmer/REUTERS
30.05.2026.
u 14:31

Samim time što je jasno da ga Wolfburg želi i mora prodati jer nema smisla plaćati otpisanog igrača, cijena mu pada i čini ga atraktivnijim drugim klubovima

Hrvatski nogometaš Lovro Majer imao je sezonu iz noćne more, kako na momčadskoj tako i na individualnoj razini. Njegov Wolfsburg u doigravanju za ostanak u Bundesligi izgubio je od Padeborna pa će sljedeće sezone morati igrati u drugoj ligi. Majer je u potpunosti ispao iz momčadi, trener Dieter Hecking ga je otpisao, pa je od ožujka do kraja sezone upisao tek 130 minuta na terenu. Sve ulazeći s klupe.

S obzirom da ispadanjem u drugu ligu gube veliki dio budžeta, očekuju se odlasci igrača s najvećom plaćom u momčadi. Jedan od njih je i Majer, a unatoč slaboj sezoni, hrvatski vezni igrač mogao bi biti vruća ruba na europskom tržištu ovog ljeta. Samim time što je jasno da ga Wolfburg želi i mora prodati jer nema smisla plaćati otpisanog igrača, cijena mu pada i čini ga atraktivnijim drugim klubovima.

Kako pišu 24sata, za njega su dosad interes iskazali nizozemski Ajax i njemački Leipzig. Oba kluba poznata su po razvoju i prodaji mladih talentiranih igrača, ali jasno je kako im u momčadima treba i iskustva. Majer je sa svojih 28 u najboljim igračkim godinama, ima iskustvo iz francuske i njemačke lige te iskustvo igranja u Ligi prvaka i Europskoj ligi.

Zbog slabe sezone Majer je izgubio i mjesto u momčadi izbornika Zlatka Dalića, a cilj mu je vratiti se u reprezentativni kadar čim prije. Čak i ako postane standardan u Wolfsburgu, što je malo vjerojatno, teško će to postići igrajući u drugoj ligi. Jasno je zato kako je i njemu odlazak želja te sve ukazuje na to da će ovog ljeta promijeniti sredinu.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

