STIGAO NIZOZEMAC

Novog sportskog direktora Osijeka pitali smo koja je tajna uspjeha Chelseaja. Evo što nam je rekao

Osijek: Konferencija za medije u prostorijama NK Osijeka povodom predstavljanja novog sportskog direktora i nove vizije kluba
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
29.05.2026.
u 15:36

- Ovo je veliki izazov za mene i zanimljiv posao koji nas čeka. Alexandra je objasnila smjer. Gradit ćemo kulturu visokih standarda u nogometu i to želimo izgraditi. Gradit ćemo novi stil igranja i to neću raditi sam, već okružen ljudima. Cilj je vratiti ljude na stadion i vratiti pozitivnu atmosferu u klubu. To nam je primarni zadatak

NK Osijek imenovao je Nizozemca Kennetha Zandvlieta novim sportskim direktorom kluba. Zandvliet u Osijek stiže iz nizozemskog Herenveena, gdje je posljednje više od tri godine obnašao dužnost šefa skautske službe, prije nego što je nizozemski klub odlučio raspustiti skautsku službu. 

Prije angažmana u Heerenveenu radio je u londonskom Chelseaju kao glavni skaut, od 2018. do početka 2023. godine. Tijekom karijere ovaj 52-godišnji Nizozemac iskustvo je stjecao i u nizozemskim klubovima Twente i Go Ahead Eagles, gdje je sudjelovao u radu na razvoju mladih igrača i provedbi održive sportske politike. U novoj ulozi bit će zadužen za vođenje i razvoj sportskog sektora NK Osijeka, uključujući skautsku službu te odjele za podatke i izvedbu.

- Ovo je veliki izazov za mene i zanimljiv posao koji nas čeka. Alexandra je objasnila smjer. Gradit ćemo kulturu visokih standarda u nogometu i to želimo izgraditi. Gradit ćemo novi stil igranja i to neću raditi sam, već okružen ljudima. Cilj je vratiti ljude na stadion i vratiti pozitivnu atmosferu u klubu. To nam je primarni zadatak. Želimo razviti stil koji će krasiti napadački smjer. Napadački nogomet zamislili smo na način da stvaramo višak igrača u svim linijama kretanja i horizontalno i vertikalno. Ako imamo igrače koji donose brzo odluke možemo biti korak naprijed. Glavna stvar u građenju i procesu dovođenja novih igrača je da mogu igrati onaj stil kojeg mi tražimo. Tražimo inteligentne igrače koji se mogu uklopiti u ovaj naš stil igre. Imamo naše igrače u klubu i moramo im dopustiti prilagoditi se na novi napadački stil - rekao je Zandvliet nakon pozdrava svima na hrvatskom jeziku koji je glasio: Bok!

- Nećemo dirati u momčad na neracionalan način. Morat ćemo biti pametni u procesu. Obavili smo jedan od razgovora s trenerom. Svatko će dobiti šansu prilagoditi se novom stilu. Mislim da je pošteno svakom igraču dati priiiku. Naravno da će trener biti involviran u proces. Izbor trenera najvažnija je stvar. Njemu sam objasnio naše ideje i on ih je prihvatio. Naravno ako trener ne prihvaća naše ideje onda sve ne bi imalo smisla i ako on ima različito viđenje. Razgovarali smo otprilike sat i pol vremena. Sjajno ih je prihvatio, sretan je zbog novih ideja. na temelju toga iskustva razmišljamo o produljenju ugovora - rekao je Zandvliet te tako praktički potvrdio Radotića kao trenera za iduću sezonu. 

- Što se tiče pojačanja, o njima još neću govoriti. Imamo vremena do kraja kolovoza. Nećemo rezati kao idioti i moramo biti pametni u donošenju odluka. Trebamo igrače koji se mogu prilagoditi na novi proces - rekao je sportski direktor kojeg smo pitali koja je tajna uspjeha Chelseaja, europskog velikana u kojem je radio jedno vrijeme. 

- Teško je usporediti sve te klubove u kojima sam bio, ali je struktura klubova gotovo ista i morate imati strukturu, motivaciju i ljude da uspijete, dakle motivacija s veliko M je po meni ključnaa stvar za uspjeh uz: 'Jasna strategija, jasna filozofija i tad znamo gdje možemo doći'.
