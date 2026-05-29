Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZANIMLJIVO RJEŠENJE

Osijek konačno doveo novog sportskog direktora, pet godina je radio za Chelsea!

NK Osijek
Autor
Edi Džindo
29.05.2026.
u 14:55

Vođen sam težnjom za izvrsnošću, a pritom mislim na rano prepoznavanje talenta, njihovo usmjeravanje u pravo okruženje te razvoj unutar vrhunskih organizacija. Uz široku europsku mrežu kontakata i analitičko nogometno znanje, lako povezujem igrače i donositelje odluka s ciljem ostvarivanja uspjeha na najvišoj razini, izjavio je Zandvliet

NK Osijek imenovao je Nizozemca Kennetha Zandvlieta novim sportskim direktorom kluba. Zandvliet u Osijek stiže iz nizozemskog Herenveena, gdje je posljednje više od tri godine obnašao dužnost šefa skautske službe.

Prije angažmana u Heerenveenu radio je u londonskom Chelseaju kao glavni skaut, od 2018. do početka 2023. godine. Tijekom karijere iskustvo je stjecao i u nizozemskim klubovima Twente i Go Ahead Eagles, gdje je sudjelovao u radu na razvoju mladih igrača i provedbi održive sportske politike.

Legenda hrvatskog nogometa: Iz Dinama su tužni i razočarani jer izbornik nije na Svjetsko poveo neke koje zaslužuju, ali očekujem medalju

Zandvliet slovi za iskusnog nogometnog operativca s razvijenom međunarodnom mrežom kontakata. Kao dio Chelseajevog regrutacijskog sustava, jednog od najrazvijenijih u Europi, sudjelovao je u skautiranju i procjeni igrača, a radio je i u segmentu razvoja mlađih kategorija, uključujući rukovodeće pozicije.

Tijekom više od dva desetljeća rada u skautingu 52-godišnji Nizozemac bavio se procjenom igračkog potencijala, analizom tržišta i identifikacijom transfernih prilika. U novoj ulozi bit će zadužen za vođenje i razvoj sportskog sektora NK Osijeka, uključujući skautsku službu te odjele za podatke i izvedbu.

VEZANI ČLANCI:

- Vođen sam težnjom za izvrsnošću, a pritom mislim na rano prepoznavanje talenta, njihovo usmjeravanje u pravo okruženje te razvoj unutar vrhunskih organizacija. Uz široku europsku mrežu kontakata i analitičko nogometno znanje, lako povezujem igrače i donositelje odluka s ciljem ostvarivanja uspjeha na najvišoj razini - izjavio je Zandvliet.

Njegov dolazak na mjesto sportskog direktora rezultat je odluke predsjednice kluba Alexandre Végh, koja ga je odabrala za jednu od najvažnijih funkcija u sportskoj strukturi NK Osijeka.

Ključne riječi
nogomet HNL sportski direktor NK Osijek Kenneth Zandvliet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
PUNO SKOKOVA U DINAMU

Ažurirane vrijednosti igrača u HNL-u: Belji se vrijednost utrostručila, a Livaji pala

Ukupno gledano, nakon najnovijeg ažuriranja, 58 igrača u HNL-u ima vrijednost od barem milijun eura. Među tih 58 nogometaša, najviše ih dolazi iz Dinama (21), potom iz Hajduka (15), Rijeke (9), Gorice (4), Osijeka (3), Varaždina (2), Istre (2), Slaven Belupa (1) i Lokomotive (1). Jedino novi prvoligaš Rudeš nema nijednog igrača s vrijednosti od barem milijun eura

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!