Osijek konačno doveo novog sportskog direktora, pet godina je radio za Chelsea!

NK Osijek imenovao je Nizozemca Kennetha Zandvlieta novim sportskim direktorom kluba. Zandvliet u Osijek stiže iz nizozemskog Herenveena, gdje je posljednje više od tri godine obnašao dužnost šefa skautske službe.

Prije angažmana u Heerenveenu radio je u londonskom Chelseaju kao glavni skaut, od 2018. do početka 2023. godine. Tijekom karijere iskustvo je stjecao i u nizozemskim klubovima Twente i Go Ahead Eagles, gdje je sudjelovao u radu na razvoju mladih igrača i provedbi održive sportske politike.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zandvliet slovi za iskusnog nogometnog operativca s razvijenom međunarodnom mrežom kontakata. Kao dio Chelseajevog regrutacijskog sustava, jednog od najrazvijenijih u Europi, sudjelovao je u skautiranju i procjeni igrača, a radio je i u segmentu razvoja mlađih kategorija, uključujući rukovodeće pozicije.

Tijekom više od dva desetljeća rada u skautingu 52-godišnji Nizozemac bavio se procjenom igračkog potencijala, analizom tržišta i identifikacijom transfernih prilika. U novoj ulozi bit će zadužen za vođenje i razvoj sportskog sektora NK Osijeka, uključujući skautsku službu te odjele za podatke i izvedbu.

- Vođen sam težnjom za izvrsnošću, a pritom mislim na rano prepoznavanje talenta, njihovo usmjeravanje u pravo okruženje te razvoj unutar vrhunskih organizacija. Uz široku europsku mrežu kontakata i analitičko nogometno znanje, lako povezujem igrače i donositelje odluka s ciljem ostvarivanja uspjeha na najvišoj razini - izjavio je Zandvliet.

Njegov dolazak na mjesto sportskog direktora rezultat je odluke predsjednice kluba Alexandre Végh, koja ga je odabrala za jednu od najvažnijih funkcija u sportskoj strukturi NK Osijeka.