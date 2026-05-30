UŽIVO OD 18 Stigli su sastavi za spektakularno finale Lige prvaka

PSG: Safonov; Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi - Vitinha, Neves, Ruiz - Kvaratskhelia, Doue, Dembele
ARSENAL: Raya; Mosquera, Gabriel, Saliba, Hincapie - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Odegaard, Trossard - Havertz
Televizijski prijenos finala dostupan je na programima HTV 2 i Arena Sport 1.
Čast voditi finale Lige prvaka pripala je Nijemcu Danielu Siebertu
Najelitnije klupsko nogometno natjecanje došlo je svome kraju. Branitelj naslova PSG i engleski Arsenal danas od 18 sati u Budimpešti odlučuju o naslovu prvaka Europe.
Teško je zamisliti dvije momčadi koje su ovo finale zaslužile igrati više. Arsenal nije upisao nijedan poraz na putu do finala, a još je impresivnije što su na putu do finala primili samo šest pogodaka u 14 utakmica. Nadalje, njihov učinak u tih 14 utakmica iznosi 11 pobjeda i samo tri remija.
Ove sezone završili su dugi post bez naslova prvaka Engleske i osvojili Premier ligu po prvi put nakon 22 godine. Ovo im je tek drugo finale Lige prvaka u klupskoj povijesti i osvajanje prvog europskog trofeja u klupskoj povijesti samo bi zaokružilo ionako povijesnu sezonu za klub. U prvom nastupu u finalu 2006. bolja od Topnika bila je Barcelona.
PSG s druge strane ima priliku postati prva momčad osim madridskog Reala koja je obranila naslov prvaka u ovom natjecanju pod imenom Liga prvaka. Madriđani su najbolji bili 2016., 2017. i 2018., dok je PSG prošle sezone u finalu demolirao Inter s čak 5:0 što je najveća razlika u povijesti finala.
Ove sezone nisu ništa manje impresivni pa su s 44 zabijena pogotka najefikasnija momčad u natjecanju. Štoviše, zabiju li danas u finalu dva pogotka srušit će rekord Barcelone iz sezone 1999./2000. kada su u 16 utakmica zabili 45 pogodaka. Njihov trener Luis Enrique je također puno iskusniji u ovome natjecanju od Mikela Artete s druge strane. Strateg Parižana traži svoj treći naslov u ovom natjecanju. Osim prošlosezonskog s PSG-om, jedan je osvojio i 2015. s Barcelonom.
Arsenal ima priliku postati osmi klub koji je osvojio Ligu prvaka bez poraza nakon Marseillea, Manchester Uniteda, Real Madrida, Milana, Ajaxa, Manchester Cityja, Barcelone i Bayerna.
Možda i najveća prednost jedne momčadi u ovoj utakmici jest iskustvo, a ono je na strani Parižana. Oni su branitelji naslova, a s druge strane su samo dvojica igrača Arsenala osvajala ovo natjecanje - Kai Havertz i Kepa Arrizabalaga.
